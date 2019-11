Fechten / FC Moers FC Moers glänzt beim Tiger-Turtle-Turnier in Duisburg

Moers. Das alljährliche Tiger-Turtle-Turnier in Duisburg lockt in diesem Jahr auch Florettnachwuchs aus den Niederlanden, Großbritannien und Italien an.

Das war schon eine echte Standortbestimmung für den Florettnachwuchs vom Landesleistungsstützpunkt beim Fechtclub Moers. Immerhin traten beim Tiger-Turtle-Turnier in Duisburg in den neu geschaffenen Altersklassen U15, U13 und U11 nicht nur junge Fechter aus der Region sondern auch aus den Niederlanden, Großbritannien und Italien an.