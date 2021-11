Falken Rheinkamp wollen in der Rückrunde noch mal angreifen

Am Niederrhein. In der Tischtennis-Verbandsliga mischen die Falken Rheinkamp berg mit zwei Teams mit. Auch darunter geht es in den Ligen mit den Falken rund.

In der Tischtennis-Verbandsliga mussten die Falken Rheinkamp gleich zweimal ran. Zuerst empfingen sie den Tabellenletzten TV Borken, der mit 9:1 bezwungen wurde. Und nur einen Tag später gastierte mit dem Post SV Oberhausen der Ligavierte in Moers. Der musste sich deutlich mit 2:9 geschlagen geben und ist jetzt immer noch Tabellenvierter. Auch deshalb, weil die Partie des Fünften, dem TTV Falken Rheinkamp II, auf den 3. Dezember verlegt wurde.

Die „Reserve-Falken“ hatten kurzfristig beim Gegner DJK Adler Union Frintrop angefragt, krankheitsbedingt verlegen zu können. Völlig fair stimmte die DJK zu, so Falken-Chef Andreas Kaiser.

Optimum aus den Doppeln

Doch die „Erste“ musste ran. Gegen Borken war es allerdings eine klare Angelegenheit. Damir Halilovic mit Ben Graner, Kaiser mit Jan Schrooten und Stephan Gundlach mit Oliver Schauer holten beim 3:0 das Optimum aus den Doppel. Halilovic (2), Graner, Kaiser, Schrooten und Gundlach machten mit ihren Einzelsiegen alles klar. Durch die Fünf-Satz-Niederlage von Schauer gegen David Riethmann im unteren Paarkreuz holten die Gäste den Ehrenpunkt.

Dagegen kam der deutliche 9:2-Erfolg gegen die Postsportler aus Oberhausen schon überraschender. Allerdings mussten die Gäste auf ihre Nummer eins Sebastian Frintrop und auf Falko Barth verzichten und präsentierten sich ersatzgeschwächt. Lediglich die Nummer zwei der Oberhausener, Markus Poll, holte sich die beiden einzigen Fünf-Satz-Spiele und sicherte den Gästen damit die zwei Punkte. Mit Ausnahme der beiden 3:1-Erfolge von Damir Halilovic und Ben Graner gegen das bisher ungeschlagene Spitzendoppel Christian Gerlitz und Markus Poll und dem letzten Spiel von Graner gegen Christian Gerlitz gingen ansonsten alle Spiele mit 3:0 an die Gastgeber.

Falken-Punkte: Halilovic/Graner, Kaiser/Jan Schrooten, Marcel Abel/Schauer; Halilovic, Graner, Kaiser, Schrooten, Abel, Schauer.

Zumindest den TB Beckhausen abfangen

Jetzt wollen die Falken in der Rückrunde angreifen und zumindest den TB Beckhausen abfangen, der lediglich wegen des besseren Spielverhältnis ansonsten aber punktgleich mit 16:4 vor den Falken auf Platz zwei steht, blickt Kaiser voraus. Damit wird der Februar 2022 der Monat der Entscheidung für die Falken: Beim TB treten die am 6., beim souveränen und minuspunktlosen Tabellenführer DJK Franz-Sales-Haus Essen am 19. Februar an.

Die Falken III mussten in der Landesliga gleich zweimal zum Abstiegskampf an die Platten. Dabei konnte auswärts der Kempener LC mit 9:7 bezwungen werden – nach 5:7-Rückstand. Doch nach dem vier Einzelpunkte in Folge an die Falken III gingen, wehrten im Abschlussdoppel im vierten Satz Robin Schnitzler und Patrick Classen gleich sechs Matchbälle der Rheinkamper Luca Kasper und Shakijr Aliu ab. Doch im fünften Satz machten die Gäste mit 11:5 alles klar.

Ersatzgeschwächt gegen den bisherigen Tabellenletzten

Schließlich war der bisherige Tabellenletzte TTC Homberg zu Gast in Moers und setzte sich mit 9:3 gegen ersatzgeschwächte Falken III durch. Krankheitsbedingt musste Spitzenspieler Luca Kasper beim Gastgeber passen und die Nummer drei, Domenique Cremers, ging trotz Verletzung am Sprunggelenkt ins Rennen. Es reichte aber nicht.

Shakijr Aliu und Ismael Öz holten den einzigen Punkt in den Doppeln, Aliu war danach noch zweimal in den Einzelpartien erfolgreich. Am Ende gingen zu viele knappe Spiele an die Homberger. „Holen wir eins der drei knappen Spiele, sind wir wahrscheinlich im Abschlussdoppel und hätten vielleicht noch ein Unentschieden geholt“, sagte nachher ein enttäuschter Sebastian Stübner. So bleiben die Falken III im Abstiegskamp Tabellenachter.

Verstärkung in zwei Mannschaften

Doch zur Rückrunde kommen Rene Viktora und Attila Bas aus der Bezirksligamannschaft vom TuS 08 Rheinberg und Dennis Müller aus der Kreisliga-Reserve des GSV Moers in die 3. oder 4. Mannschaft der Rheinkamper.

„Alle drei sind nicht nur sportlich eine Verstärkung und werden uns bei der Zielerreichung in der Rückrunde mega unterstützen, sondern sind auch menschlich eine super Bereicherung für den Verein und passen sehr gut bei uns rein“, freut sich Vereinsvorsitzender Andreas Kaiser, „mit den Verstärkungen haben wir noch bessere Chancen, dass die Vierte den Aufstieg in die Bezirksklasse holt und die Dritte die Landesliga hält“, sagt er.

