Moers. Der TTV Falken Rheinkamp hat bekanntlich zwei Teams in der Verbandsliga. Das soll zumindest so bleiben. Oder die dritte Mannschaft kommt dazu.

Wird der geplante Saisonverlauf eingehalten, steht die erste Mannschaft vom TTV Falken Rheinkamp erst am Samstag, 13. März, im kommenden Jahr, wieder im Meisterschaftskampf der Verbandsliga an den Tischtennisplatten. Dann beim TTC Bottrop 47, vierzehn Tage später wäre die DJK Adler Union Frintrop Gastgeber und zum Saisonabschluss müsste das Team aus dem Moerser Norden beim Anrather TK Rot-Weiß antreten.

Dann wäre zumindest eine Runde komplett, dann hätte zumindest einmal jede Mannschaft gegen jeden möglichen Gegner gespielt. Und dann würden auch Auf- und Absteiger der laufenden Verbandsligasaison feststehen. Rechnerisch könnte das für die „Falken 1“ knapp werden, zumal gerade im Tischtennis der Heimvorteil allein durch die unterschiedlichen Tische und Bälle immens sein kann. Und die Falken hätten dann in der gesamten Saison drei Heimspiele, die bereits ausgetragen sind, und sechs Auswärtspartien absolviert, von denen ebenfalls schon drei ausgetragen wurden. Nun sehen die Falken Rheinkamp mit 5:7 Punkten nach sechs Spielen – so viele hat kein anderes Team der Liga – auf dem fünften Tabellenplatz dem Jahreswechsel entgegen. Doch bis sie wieder ins Meisterschaftsgeschehen eingreifen können, stehen in der Liga sieben Partien an. Da kann noch eine Mange geradegerückt werden.

„Wir werden das schaffen“

Doch die Falken um Andreas Kaiser, Vereinssprecher und hinter Damir Halilovic die Nummer zwei in der ersten Mannschaft, stehen nun drei Auswärtspartien gegenüber, die im schlimmsten Fall das Abstiegsgespenst riesig machen können. Aber daran glaubt Andreas Kaiser nicht so recht. „Wir werden das schaffen“, sagt er und meint damit auch noch die eigene Zweite als Ligakonkurrent. Wobei die „Reserve-Falken“ theoretisch durchaus noch Richtung Aufstiegsplätze schielen können – nach vier Spielen und 5:3 Punkten. Dabei waren sie beim bislang verlustpunktfreien Primus TTC Union Mülheim nur mit 5:7 überlegen. Schafften allerdings beim noch sieglosen Tabellenschlusslicht aus Anrath lediglich ein 6:6. Die rot-weißen Gastgeber haben in ihren vier Partien die bisher beiden Meisterschaftspunkte jeweils an heimischen Platten geholt. Auswärts gab es nichts zu holen.

„Ich bin sicher, dass unsere erste Mannschaft den Klassenerhalt schaffen wird“, zieht Kaiser seine Zwischenbilanz. Dass die Reserve tatsächlich den Aufstieg schafft, hält er aber doch für unwahrscheinlich. „Da warten noch einige schwere Gegner auf uns“, weiß der Vereinssprecher.

Sollte die Saison für die „Erste“ aber schief gehen, könnte es dennoch sein, dass in der kommenden Spielzeit die Rheinkamper Falken weiter mit zwei Teams in der Verbandsliga antreten. Denn die „Dritte“, die in die Landesliga aufgestiegen ist, steht dort momentan auf Rang zwei. Der würde zumindest für die Aufstiegsspiele reichen. „Das ist schon sensationell“, ordnet Andreas Kaiser die Überraschung ein. Denn bei den Falken hatten alle auf den Klassenerhalt der dritten Mannschaft gehofft. Mehr nicht.

Und die „Dritte“ bekommt nun Verstärkung. Rouven Strack kommt zur Rückrunde von der Spvgg. Sterkrade-Nord, die in der Bezirksklasse spielt. Der 24-Jährige hat bereits mit 20 Jahren Landesligaerfahrung sammeln können, soll im oberen oder mittleren Paarkreuz bei Falken III eingesetzt werden. „Der Kontakt kam durch Asmir Halilovic aus unserer ersten Mannschaft zustande“, so Kaiser. Strack ist bei den „Nordlern“ auch noch Jugendtrainer. „Er unterstützt Asmirs Sohn Darijan mit zusätzlichen Trainingseinheiten“, so der Falken-Sprecher. Rouven Strack sei „als Personal Trainer ein Vollblutsportler, ist Ernährungsberater und bereits seit vier Jahren Jugendtrainer und Jugendwart bei der Spvgg. Sterkrade-Nord“, weiß Kaiser. Strack wird den Sterkradern verbunden bleiben, sucht bei den Falken aber die sportliche Herausforderung.