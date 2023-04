Fahrercoaching bringt Neukirchen-Vluyner Luis Esser den Sieg

Neukirchen-Vluyn. Die Vorbereitungen an Ort und Stelle haben sich für den 18-jährige Kartfahrer Luis Esser aus Neukirchen-Vluyn ausgezahlt. Er siegt beim Rok-Cup.

Die Vorbereitungen an Ort und Stelle haben sich für den 18-jährige Kartfahrer Luis Esser aus Neukirchen-Vluyn ausgezahlt. Beim Start der neuen Rok-Cup-Germany-Saison im bayerischen Wackersdorf im Pro Kart Raceland kannte er jede Kurve und jede Schikane. Immerhin hatte er sein Training vom 7. bis zum Startschuss am 16. April in Vorbereitung auf das ADAC Kart Masters, Deutschlands größter Kartserie, dorthin verlegt.So konnte er das erste Rennen vom Rok Cup Germany gewinnen. Auch wenn es nach dem ersten Lauf nicht so aussah.

Der Rok Cup Germany als Rennserie zu Gast beim Westdeutschen ADAC Kart Cup (WAKC). Los ging es am vergangenen Samstag.

Rennserie zu Gast beim Westdeutschen ADAC Kart Cup

Luis Esser war da im Training optimal unterwegs und einen Tag später auch im Zeittraining mit 52:362 Sekunden der Schnellste. Dabei ließ er Jannik Roth (52:598 sek) und den Vorjahresmeister Kevin Wagner (52:881 sek) hinter sich. Doch im ersten Rennen fehlte das Tempo. Gestartet von der Pole-Position musste er sich mit Platz vier begnügen. Christian Dischner, der Motoren-Lieferant und Ex-Teamchef von Luis Esser fand den Fehler schnell: Es fehlte Kühlflüssigkeit, der Motor war zu heiß geworden.

Die Panne wurde behoben und im zweiten Lauf behielt der Neukirchen-Vluyner mit ausreichend Kühlflüssigkeit im Motor kühlen Kopf, setzte sich direkt an die Spitze des Feldes, lieferte sich Duelle mit Kevin Wagner, ließ ihn in den letzten beiden Runden stehen und steuerte damit auf das oberste Treppchen des Siegerpodestes.

Fünftägiges Testprogramm von Andre und Alexander Thurn

Die beiden Teamchefs von Luis Esser, Andre und Alexander Thurn vom AT Motorsport, hatten im Vorfeld ein fünftägiges Testprogramm mit allem drum und dran ausgearbeitet. Mit Kartabstimmungen, Reifentest und vor allem mit Fahrercoaching. „Danke an Alex Thurn für das Fahrercoaching“, sagte Vater Thomas Esser im Anschluss des Rennens. Immerhin sei sein Sohn diesmal mit weniger Brechstange sondern äußerst clever gefahren, als es darauf ankam. Und das habe wesentlich zum Erfolg beigetragen.

Luis Esser ist nun vom 28. bis 30. April als Coach und Mechaniker bei den andere Fahrern von AT Motorsport beim WAKC in Lidolsheim aktiv, fährt vom 4. bis 7. Mai beim SAKC sein Vorbereitungsrennen in Wackersdorf für die ADAC Kart Masters, trainiert vom 9. bis 10. Mai in Mülsen und startet vom 12. bis 14. Mai im nächsten Rennen der ADAC Kart Masters.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region