Fahrer vom Niederrhein starten auf dem Nürburgring

Am Niederrhein. Ab kommenden Donnerstag steht das ADAC-24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring an. Es gibt dafür fünfmal zwei Freikarten zu gewinnen.

Es ist die größte Automobilsport-Veranstaltung der Welt: Gemessen an der Anzahl der Fahrzeuge und ihrer Piloten sowie der Länge der Rennstrecke, dann überflügelt das ADAC-24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring selbst die ebenso populären Rennklassiker in Indianapolis, Le Mans oder Monte Carlo. Weit mehr als 100.000 begeisterte Motorsportfans werden in diesem Jahr wieder am langen Himmelfahrtswochenende in die Eifel pilgern, wenn etwa 130 Sport- und Tourenwagen den Marathon zweimal rund um die Uhr in Angriff nehmen. Das Langstreckenrennen auf der 25,378 Kilometer langen Berg-und Tal-Bahn fordert Mensch und Material alles ab – nicht umsonst hat der ehemalige Formel 1-Pilot Sir Jackie Stewart die Nordschleife einst ehrfurchtsvoll als „grüne Hölle“ bezeichnet.

Zahlreiche Automobilhersteller schicken vom 18. bis 21. Mai ihre Fahrzeuge ins Rennen. So treffen in der Topkategorie der GT3-Boliden, welche aller Voraussicht nach den Gesamtsieg unter sich ausmachen werden, die deutschen Marken Audi, BMW, Mercedes-AMG und Porsche auf starke internationale Konkurrenz.

Nürburgring: Auch Rockenfeller und Schiller am Start

Sowohl Aston Martin als auch Lamborghini haben aufgerüstet und bringen Weiterentwicklungen ihrer Sportwagen an den Start, Ferrari setzt mit dem F296 GT3 sogar ein flammneues Modell ein. Auch die Liste der Piloten liest sich wie das „Who is who“ des Motorsports und lässt mit Namen wie Ex-Formel-1-Fahrer Markus Winkelhock oder dem amtierenden ADAC-GT-Masters-Gesamtsieger Raffaele Marciello kaum Wünsche offen.

Für die 2023er-Auflage des Eifelklassikers hat sich Titelverteidiger Audi etwas ganz besonderes einfallen lassen. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Sportabteilung wurden mit Mike Rockenfeller (Neuwied), dem Lahnsteiner Timo Scheider und Martin Tomczyk aus Rosenheim gleich drei ehemalige Meister der Deutschen Tourenwagen Masters dazu eingeladen, einen der fast 600 PS starken Audi R8 LMS GT3 Evo II zu pilotieren.

Ehemaliger Förderpilot des Moersers Jörg van Ommen

Insbesondere „Rocky“ freut sich auf das Zusammentreffen mit seinen ehemaligen Markenkollegen. „Das wird auf jeden Fall eine tolle Geschichte“, sagt der ehemalige Förderpilot des Moersers Jörg van Ommen: „Wir sind alle DTM-Champions und sind sogar alle drei für das Team Phoenix Racing unterwegs gewesen, welches auch jetzt wieder unser Auto einsetzt.“

Ebenfalls ein ehemaliger DTM-Champion, aber einer mit dem Stern auf der Motorhaube, ist Maximilian Götz. Das Mitglied des AMC Duisburg geht mit der Startnummer zwei ins Rennen und teilt sich einen Mercedes-AMG GT3 Evo mit Fabian Schiller (Troisdorf) sowie dem Briten Adam Christodoulou. Schiller fuhr in der vergangenen Saison noch für das Drago-Team ZVO Racing in der ADAC GT Masters mit den beiden Teamchefs Philipp Zakowski und eben Jörg van Ommen.

Nürburgring: Auch einige Teilnehmer vom Niederrhein

Weitere Teilnehmer vom Niederrhein sind auf dem Nürburgring Porsche-Fahrer Lukas Poesgen aus Goch sowie die Duisburger Benjamin Leuchter und Peter Posavac. Zumindest Chancen auf einen Klassensieg hat Michael Bohrer, der mit seinem Hyundai ebenfalls für den AMC Duisburg startet. Die mit Abstand größte Fan-Gemeinde dürfte jedoch erneut Jürgen Schulten hinter sich vereinen. Der Routinier aus Hamminkeln wechselt sich unter anderem mit Opel-Rennlegende Volker Strycek am Steuer des legendären Opel Manta ab.

Sind beim ADAC-24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring dabei: (von links) Mike Rockenfeller, Timo Scheider und Martin Tomczyk. Foto: Gruppe C Photography

Bereits ab Donnerstag, 18. Mai, geht das umfangreiche Motorsportprogramm rund um den Nürburgring los. Etliche Unternehmen und Partner bieten Attraktionen an. Die höchstwahrscheinlich markanteste ist das große Riesenrad im Fahrerlager. Benzin-Gespräche, Rennsouvenirs und Fan-Animationen gehören ebenfalls zum Angebot des 51. Spektakels.

Autogramme in der Boxengasse

Die Höhepunkte im Rahmenprogramm gibt es schließlich Freitagabend. Nach dem spektakulären Top-Qualifying, bei dem die schnellsten Teams im Einzelzeitfahren die Pole Position unter sich ausmachen, öffnet sich die Boxengasse für die Fans zum Pitwalk, wo die Fahrer bereits mit gezückten Stiften für Autogramme bereitstehen.

Am Samstag um 16 Uhr werden die Teilnehmer dann in drei Gruppen ins Rennen geschickt, und erst am darauf folgenden Nachmittag wird man wissen, wer in diesem Jahr den riesigen Pokal mit nach Hause nehmen darf.

Gewinnspiel für fünfmal zwei Freikarten

Übrigens: Auch für die 51. Ausgabe des ADAC-24-Stunden-Rennens verlosen wir wieder Wochenend-Karten inklusive Fahrerlagerzugang. Beantworten Sie dafür einfach die folgende Gewinnfrage:



Welche drei ehemaligen DTM-Champions teilen sich beim ADAC-24-Stunden-Rennen 2023 eine Audi R8 LMS?

Wissen Sie die richtige Antwort? Dann schicken Sie uns die Lösung per E-Mail an gewinnspiel@pitwall.de.

Einsendeschluss ist Montag, 15. Mai 2023, 20 Uhr. Die Gewinner werden umgehend benachrichtigt, die Freikarten per Post zugeschickt. Deshalb bitte die vollständige Absenderangabe nicht vergessen.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern viel Glück, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region