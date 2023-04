Beim ersten Seitenwagenrennen am Eyller Berg 1971 wurde in Kamp-Lintfort direkt ein Europameisterschaftslauf gefahren. Damals mit Anatoly Sibertsev und seinem Beifahrer Igor Nikonov aus der damaligen Sowjetunion – abgekürzt UDSSR, in kyrillischer Schrift eben CCCP.