Es regt sich Widerstand gegen Wettkampfgebühr im Tennis

Am Niederrhein. Der Aufschlag zur neuen Medensaison ist für Tennisspielende am Niederrhein, möglicherweise die letzte Freiluftsaison ohne zusätzliche Kosten.

Der Aufschlag zur neuen Medensaison ist für die Tennisspielende am Niederrhein, wie berichtet, für dieses Wochenende geplant. Ab Samstag, 29. April, geht es in den Ligen auf Bezirks- und Verbandsebene wieder um Spiel, Satz uns Sieg. Möglicherweise wird es die letzte Freiluftsaison sein, in der die Aktiven ohne zusätzliche Kosten auf den Platz gehen: Der Deutsche Tennis Bund (DTB) plant, ab 1. Januar 2024 eine Wettkampfgebühr für Aktive einzuführen, die an Medenspielen, LK- und Ranglistenturnieren teilnehmen. Kinder ab einem Alter von elf Jahren, Jugendliche und Erwachsene sollen dann jedes Jahr 20 Euro zahlen, um eine Teilnahmeberechtigung für die Wettbewerbe zu erhalten.

Es ist vorgesehen, dass die Landesverbände auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des DTB am 22. Juli darüber abstimmen. In den Vereinen und in einigen Tennis-Bezirken am Niederrhein regt sich jetzt Widerstand gegen diesen Plan.

Der DTB erwartet von der Einführung der Wettkampfberechtigung bei circa 400.000 Medenspielerinnen und -spielern jährliche Mehreinnahmen in Höhe von acht Millionen Euro. Davon soll die Hälfte an die Landesverbände ausgeschüttet werden. Der Tennis-Verband Niederrhein erhielte geschätzte 300.000 Euro pro Jahr.

Versammlung am 8. Mai vom Tennis-Verbands Niederrhein

Trotzdem lehnt unter anderem der TC Rot-Gold Voerde die Gebühr ab. Dessen Vorsitzender Lutz Benninghoff, gleichzeitig Vorsitzender des Bezirks Rechter Niederrhein, hat deshalb einen gemeinsamen Antrag seines Vereins mit dem TC Raadt und dem TC Raffelberg Mülheim für die Mitgliederversammlung des Tennis-Verbands Niederrhein (TVN) am 8. Mai in Essen gestellt. Demnach sollen die Mitglieder beschließen, der TVN werde „in allen Gremien des Deutschen Tennis Bundes und insbesondere in dessen Mitgliederversammlung gegen die Einführung einer kostenpflichtigen DTB-Wettkampfgebühr stimmen“.

In einer Stellungnahme kritisiert der Vorstand des Tennis-Bezirks Rechter Niederrhein die Einführung einer kostenpflichtigen Wettkampfgebühr für Breiten- und Leistungssportler: „Es besteht die konkrete Gefahr, dass die Anzahl der Medenspieler, der Medenmannschaften und damit auch der Vereinsmitglieder zurückgehen wird.“ Es werde damit wesentlich schwieriger, neue Mitglieder zu gewinnen und für den Wettkampfsport zu begeistern. Zudem sei eine Gebühr für Jugendliche ab elf Jahren „familienunfreundlich und mit dem Ziel einer effektiven Jugendförderung nicht vereinbar“.

Moerser Bernhard Abel unterstützt die Stellungnahmen

Der Moerser Bernhard Abel kennt diese Stellungnahmen und das Schreiben seines Bezirkskollegen von der anderen Rheinseite. Die Stellungnahme von Lutz Benninghoff könne der stellvertretende Vorsitzende vom Bezirk Linker Niederrhein „voll und ganz so unterschreiben.“ Allerdings stünde für die TVN-Versammlung dieses Thema „gar nicht auf der Tagesordnung.“ Und das mache Abel und seine Mitstreiter etwas stutzig.

„Das alles ist ein bisschen problematisch, wir fühlen uns im Vorstand auch nicht wohl damit“, sagt Abel deshalb auch. „Wir haben auf unserer Mitgliederversammlung beim Bezirk am 29. März nicht über dieses Thema gesprochen. Weil es aus unserer Sicht noch nicht akut ist. Wir wollten da nicht vorpreschen und schlafende Hunde wecken. Momentan ist in dieser Richtung doch absolut noch gar nichts entschieden.“

Er sei auch gar nicht sicher, ob diese Gebühr beschlossen, „oder einfach par ordre du mufti“ abgesegnet werden könne. Also ohne Rücksprache mit den Tennisvereinen und den Betroffenen. „Eine Beitragserhöhung muss beschlossen werden, aber eine Gebühr? Da bin ich mir, ehrlich gesagt, nicht sicher“, so der Vizevorsitzende des Bezirks. Laut Benninghoff habe der DTB eine Information oder Befragung beziehungsweise Einbindung der Vereine bis zur Versammlung am 22. Juli allerdings nicht beabsichtigt.

„Das wären im Jahr 3920 Euro für den Kapellener TC“

„Es muss erst einmal abgewartet werden, was beschlossen wird“, sagt Bernhard Abel. Allerdings könne er sich vorstellen, dass im Falle der Einführung dieser Gebühr, die Vereine Widerstand zeigen würden. „Ich habe das mal für den Kapellener TC ausgerechnet. Das wären im Jahr 3920 Euro, die auf den Club zukämen. Das kann der Verein nicht bezahlen. Bernhard Abel war 33 Jahre Vorsitzender beim KTC, ist seit 75 Jahren Mitglied und Ehrenvorsitzender – und 84 Jahre alt.

Durch seine Vereinsarbeit weiß Abel auch, dass eine Wettspielgenehmigung heute acht Euro pro Person kostet. Einmalig. Und nicht jedes Jahr aufs Neue. Außerdem sei für Abel nicht nachvollziehbar, warum der DTB erst Gebühren einziehen und danach die Hälfte wieder verteilen will.

Finanzielle Probleme des DTB

Nennenswerte Vorteile für die Medenspieler seien im übrigen laut Lutz Benninghoff dagegen nicht erkennbar, heißt es in dem Antrag zur TVN-Versammlung. Im Gegenteil: „Ausschließlich die Medenspieler werden mit einem ,Sonderopfer’ belegt, um die vermeintlichen finanziellen Probleme des DTB zu lösen. Dies gilt umso mehr, als der DTB beabsichtigt, zukünftig ohne Not auf bisherige Einnahmen in Höhe von immerhin ca. 2,285 Millionen Euro aus LK- und Ranglistenturnieren, Trainerservicegebühren und Premiummitgliedschaften bei mybigpoint zu verzichten.“

Über die Erfolgsaussichten des Antrags mag Lutz Benninghoff vor der TVN-Versammlung am 8. Mai nicht spekulieren. Allerdings stellen der zweitgrößte TVN-Bezirk Rechter Niederrhein immerhin 90 Vereine, der Bezirk Linker Niederrhein sogar über 100. „Mir hat bisher kein Vorsitzender eines Vereins im Bezirk signalisiert, dass er für die Wettkampfgebühr ist“, so Benninghoff.

