Die HSG Krefeld Niederrhein, hier beim Test in Rheinhausen, spielt am Samstag erstmals im Enni Sportpark Rheinkamp in Moers, wo der Drittligist auch vier Meisterschaftspartien absolvieren wird.

Handball Erster Test der HSG Krefeld Niederrhein am Samstag in Moers

Moers. Am Samstag erwartet der Drittligist HSG Krefeld Niederrhein die gleichklassige Ahlener SG im Enni Sportpark Rheinkamp. Karten gibt es nur online.

Mit einem Testspiel gegen die ebenfalls in der 3. Handball-Liga angesiedelte Ahlener SG präsentiert sich die HSG Krefeld Niederrhein erstmals den hiesigen Interessenten. Los geht es am Samstag im Enni Sportpark Rheinkamp, der neuen zweiten Heimat der Schwarz-Gelben, um 16 Uhr.

Nachdem bei bisherigen Testspielen in der Region meist Gegner aus niederen Spielklassen die Eagles herausgefordert haben, ist nun mit der ASG ein Gegner auf Augenhöhe in Moers zu Gast. Der Drittligist der Staffel Nord-West ist ein Team, mit dem die HSG eine lange gemeinsame Vergangenheit verbindet.

Nicht mehr in eine Gruppe eingeteilt

Über Jahre hinweg waren beide Mannschaften gemeinsam in der ehemaligen West-Staffel eingeteilt und kreuzten regelmäßig die Klingen um Meisterschaftspunkte. Zumeist behielten die Eagles als eines der konstanten Top-Teams der Dritten Liga dabei die Oberhand, ehe vor gut einem Jahr der Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga gelang. Künftig sind nun die Ahlener in der Nord-West und die wieder in die 3. Liga abgestiegene HSG Krefeld Niederrhein in der Gruppe Mitte eingeteilt. Entsprechend wird es in der kommenden Saison keine Punktspiele gegeneinander geben.

Das Spiel den Fans und hiesigen Neu-Sponsoren, neben der Volksbank am Niederrhein u.a. die Adler Apotheke und Alm-Tor aus Moers sowie dem Rheinberger Unternehmen Rust&Steinkuhl die Möglichkeit, einen ersten Blick auf die Frühform der HSG zu werfen.

Gute Mischung aus Talenten und Routiniers

Die Eagles präsentieren dabei eine gesunde Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern. Neben der Neuverpflichtung von Torhüter Oliver Krechel, mit Erstligaerfahrung in Leipzig und Coburg ausgestattet, gilt vor allem Rückraumspieler Oliver Milde als die absolute Top-Verpflichtung in den Dritten Ligen. Für seinen Heimatverein Füchse Berlin lief er in der Handball-Bundesliga auf und gewann 2018 sogar den EHF-Europacup. „Es macht uns stolz, dass wir ihn trotz des Abstieges in der vergangenen Saison von unseren Perspektiven und unserem Handballprojekt in der Region überzeugen konnten“, so Stefan Nippes, der sportliche Leiter der HSG.

Der Test gibt den Verantwortlichen und Spielern der HSG damit die Möglichkeit, erstmals den Enni Sportpark kennen zu lernen und wichtige Erkenntnisse für den Ligabetrieb zu gewinnen und das vom Ordnungsamt der Stadt Moers abgesegnete Hygienekonzept unter Realbedingungen zu testen. Insgesamt 300 Zuschauer sind für die Partie am Samstag zugelassen.

Karten für das Spiel, für das wie gehabt die Hygieneauflagen zur Corona-Prävention gelten, sind ausschließlich online erhältlich unter: https://hsgkrefeld.reservix.de/events

Die Preise betragen acht Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder und Jugendliche. Weiterhin haben die Fans zudem die Möglichkeit, Dauerkarten für die vier Spieltage im Sportpark zu erwerben. Die „Moerser“ Dauerkarte kostet je nach Kategorie zwischen 27 und 48 Euro für Erwachsene und 15 und 24 Euro für Jugendliche und ist derzeit per Vorbestellung unter www.hsg-krefeld-niederrhein.de erhältlich.