Erneut Schlägerei mit Zuschauerbeteiligung in der C-Liga

Kamp-Lintfort. In der Fußball-Kreisliga C, der untersten Spielklasse im Fußballkreis Moers, kommt es zur Schlägerei mit Körperverletzungen und Polizeieinsatz.

Und wieder ist es in der Fußball-Kreisliga C, der untersten Spielklasse im Fußballkreis Moers, am vergangenen Sonntag in der Gruppe 2, zu einer Schlägerei mit mehreren Körperverletzungen, Rettungswagen- und Polizeieinsatz gekommen, wie die Polizeileitstelle Wesel mitteilt.

Gegen 14.30 Uhr wurden die Ersthelfer und die Polizeibeamten zum Stadion am Volkspark an der Franzstraße gerufen. Dort hatten sich die DJK Lintfort II und der TV Asberg II gegenübergestanden. Umut Topal hatte in der 27. Minute das 1:0 für die DJK erzielt, es waren noch rund drei Minuten reguläre Spielzeit auf der Uhr. Da entschied der Schiedsrichter auf einen vollkommen berechtigten Strafstoß gegen die Gastgeber.

Die hatten das natürlich vollkommen anders gesehen, bedrängten erst den Schiedsrichter auf dem Spielfeld, dann kam es zu einem Gerangel mit Schubsereien. Dabei gab es auch die ersten Schläge unter einigen Spielern beider Mannschaften. Und schließlich tauchte wieder einmal ein Zuschauer auf dem Spielfeld auf, der Lust hatte, einen Spieler zu schlagen und zu treten, was er auch versuchte. Das Ganze ist natürlich im Internet zu sehen, weil mittlerweile – zum Glück – fast alle Spiele per Video aufgezeichnet werden.

Ein 19-jähriger Zuschauer aus dem Lager vom TV Asberg

Wie es die Polizei beschreibt, lief ein 19-jähriger Zuschauer aus dem Lager vom TV Asberg auf das Spielfeld, versuchte einen Spieler der DJK Lintfort mit der Faust zu schlagen. „Diesem Schlag konnte der 33-jährige Spieler aus Moers ausweichen. Anschließend hatte ein Spieler des DJK Lintfort (39), der zuvor auf der Ersatzbank gesessen hatte, versucht, die Parteien auf dem Spielfeld auseinander zu halten und das Handgemenge zu schlichten.

Dabei ist dieser vom Torwart (26) des TV Asberg im Rahmen der Auseinandersetzung zu Boden gebracht worden. Im Anschluss daran wurde der Torwart des TV Asberg von einem anderen Spieler des DJK Lintfort geschlagen. Dadurch ist er zu Boden gegangen und war kurzzeitig bewusstlos geworden. Der Torwart des TV Asberg musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Das Spiel wurde abgebrochen. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.“ Kleine Kinder liefen auch auf den Platz, konnten alles genau beobachten.

Der Schiedsrichter verteilte pro Mannschaft drei Rote Karten, die Spruchkammer des Fußballkreises Moers muss sich nun erneut darum kümmern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region