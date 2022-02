Enni-Laufserie läuft wieder – „in echt“

Spaß sollen die Laufspektakel in allen vier Städten auch machen. So wie ihn hier die vier Mädchen 2018 beim Zieleinlauf nach fünf Kilometern beim Moerser Schlossparklauf hatten.

Am Niederrhein. Die Enni-Laufserie fällt in den vergangenen zwei Jahren der Corona-Pandemie zum Opfer. 2022 solle s aber wieder rund gehen. In vier Städten.

Das Einzige, was bei der kommenden Enni-Laufserie in diesem Jahr ausschließlich im Netz geschehen wird, ist die Anmeldung bis zum 26. April. Die Organisatoren und Veranstalter des riesigen Laufspektakels, das bei vier Veranstaltungen in Moers, Sonsbeck, Neukirchen-Vluyn und Xanten weit mehr als 5000 laufbegeisterte Menschen auf die unterschiedlichsten Strecken bringt, sind sich einig darüber und sicher, dass es in diesem Jahr wieder „in echt“ losgeht.

Nach dem virtuellen Lauf 2021, der sich mit zuletzt fast 1000 Aktiven ebenfalls großer Beliebtheit erfreute, fällt Samstag, 30. April, beim Moerser TV auf der Großsportanlage Filder Benden endlich wieder der Startschuss zum Enni-Schlossparklauf. Mit Signalpistole und Menschen in Laufdress. Das Finale der siebten Auflage des Enni-Serienlaufspektakels ist dann traditionell in der Xantener Innenstadt im September beim TuS vorgesehen.

Dr. Kato Kambartel und Frank Reese beide vom Moerser TV, Dieter Neugebauer vom AS Neukirchen-Vluyn, Rene Niersmann vom SV Sonsbeck und Adelheid Gehrmann vom TuS Xanten sind als Kenner der Laufszene sicher, dass die Nachfrage nach Startplätzen wieder enorm sein wird.

Gute Hygienekonzepte

Die Macher: (von links) Dieter Neugebauer vom AS Neukirchen-Vluyn, Frank Reese vom MTV Moers, Adelheid Gehrmann vom TuS Xanten, Stefan Krämer von Enni und Rene Niersmann vom SV Sonsbeck. Foto: Norbert Prümen

„Wir sind überzeugt, mit dem Angebot den vielen Laufsportlerinnen und Laufsportlern vom ganzen Niederrhein aus der Seele zu sprechen“, ist Lungenfacharzt und Leichtathletiktrainer Kambartel, neben Reese beim MTV Mitorganisator des Moerser Schlossparklaufs, sich, dass dies auch problemlos möglich sein wird.

„Die Pandemie ebbt ab und das Ansteckungsrisiko ist bei Veranstaltungen an der frischen Luft verschwindend gering.“ Mit guten Hygienekonzepten seien Laufveranstaltungen bereits im vergangenen Jahr gut abgelaufen, sagt der Fachmediziner.

Auch Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer versichert: „Virtuelle Läufe haben den Laufgedanken zwar am Leben gehalten, können echte Wettkämpfe aber nicht ersetzen.“ Er rechnet nun erstmals mit mehr als 500 „echten“ Serienteilnehmer*innen.

„Ohne Wettkämpfe fehlt einfach das Salz in der Suppe“

„Ohne Wettkämpfe fehlt einfach das Salz in der Suppe“, so Rene Niersmann. „Mit den positiven Erfahrungen wollen wir nun auch wieder niederrheinischen Breitensportlern tolle Events mit hunderten Teilnehmern und vielleicht sogar wieder tausenden Zuschauern bieten“, freut sich Dieter Neugebauer. Neu ist, dass nach der virtuellen Premiere nun auch in der realen Laufserie Kinder dabei sein werden. Mit mehr als hundert Kindern sei der Nachwuchs gut vertreten gewesen, unterstreicht darum auch Adelheid Gehrmann, dass die Jahrgänge 2009 bis 2012 bei der Enni-Laufserie 2022 an den Start gehen können. Allerdings nicht in Neukirchen-Vluyn. Dort kassieren die Kleinen folglich ihr Streichergebnis.

Es gelten eben die „alten“ Regeln: Alle Serienlaufenden müssen wenigstens an drei Läufen teilnehmen. Sonst fliegen sie aus der Wertung.

Es gelten eben die „alten“ Regeln

Mit im Boot sind wie gewohnt auch Partner, wie etwa die Experten der Bunert-Laufläden, die neben Tipps und Trainingspläne erneut die Starterbeutel packen. Den gibt es als Bonbon samt Laufserienshirt und passendem Schweißband für die ersten 500 angemeldeten Serienlaufenden vor dem Startschuss beim Enni-Schlossparklauf in Moers. Denn auch nachmelden und nach dem ersten Startschuss später einsteigen ist für alle Serienwilligen nicht mehr möglich.

Nun sind die Macher gespannt, ob die Zahl des virtuellen Wettbewerbs von fast 1000 Aktiven auch im echten Leben Bestand hat.

Wobei alle Aktiven bei jedem der vier Läufe auch ohne die Serie an den Start gehen können.

Anmeldung Enni-Laufserie: ausschließlich online und nur bis zum 26. April unter www.enni-laufserie.de

>>>RUNDUMINFOS

35 Euro kostet pro Person das Startgeld für alle vier Starts der Enni-Laufserie (10 oder 5 Kilometer). Kinder der Jahrgänge 2009 bis 2021: 17 Euro, U16-Jugendliche (5 km): 25 Euro.

Die Gesamtschnellsten der Serie erhalten Einkaufsgutscheine für die Bunert-Laufläden in Moers, Kleve oder Duisburg.

TERMINE

30. April: Enni-Schlossparklauf, Moers;

25. Mai: Enni-Brunnenlauf, Sonsbeck;

11. Juni: Enni-Donkenlauf, Neukirchen-Vluyn;

16. September: Intern. Enni-Citylauf, Xanten.

