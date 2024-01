Eismeister krank: Spiel des GSC Moers wird abgesagt

Moers In der Eishockey-Landesliga blieben die Cracks des GSC Moers am Sonntagabend tatenlos. Die Stadt sperrte kurzfristig die Eissporthalle.

Das Eishockey-Landesliga-Team des GSC Moers blieb am Sonntagabend tatenlos. Das angesetzte Vorrundenspiel gegen den ESC Rheine, das für 18 Uhr angesetzt war, musste abgesagt werden. Grund: ein erkrankter Eismeister.

„Die Stadt Moers hat um 17 Uhr die Halle gesperrt, weil keiner vier möglichen Eismeister mehr zur Verfügung stand. Das war natürlich für alle Beteiligten echt blöd. Zum Glück konnten wir den Gegner noch rechtzeitig informieren, damit niemand umsonst aus Westfalen anreist“, so GSC-Chef Heinz-Josef Böhme. Die Partie gegen Rheine wird nun am Samstag, 13. Januar, um 17.45 Uhr in der Eissporthalle an der Filderstraße nachgeholt.

„Hallenbetreiber Enni hat uns versichert, dass es keinen Wiederholungsausfall geben wird“, betont GSC-Chef Böhme.

