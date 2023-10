Eine junge Weltmeisterin für Moers – mit vier Schlägern

Moers/Stuttgart. Der Moerser Racketlon-Verein will im neuen Jahr mit einer Weltmeisterin in die Bundesligasaison. Die ist erst 13 Jahre alt, aber eine Könnerin.

Ylvie Zahn ist ein sportliches Multitalent. Die 13-jährige Gymnasiastin aus Korntal bei Stuttgart beherrscht den Umgang mit Tischtennisschläger und dem Badminton-Racket, dazu das Spiel auf dem Squashcourt sowie auf dem Tennisplatz. Und dies so unglaublich gut, dass sie bereits vier Weltmeistertitel bei Turnieren in Zürich, Wien und Rotterdem in den vergangenen drei Jahren eingefahren hat. Das ist auch Frank Kleiber nicht entgangen. Der umtriebige Vorsitzende des Moerser Racketlon Vereins, der den Klub übrigens 2012 gegründet hat, konnte Ylvie Zahn für künftige Bundesliga-Einsätze gewinnen. Im nächsten Jahr soll die 13-Jährige in der zweithöchsten Spielklasse für Moers antreten.

Kontakt zum Racketlon über Jugendsichtung

„Ylvie ist noch sehr jung, aber mit dem Schläger ein echter Winner“, betont Senior Frank Kleiber, der in der Vierfachsportart Racketlon ja auch schon einige Weltmeistertitel holen konnte. Der Kontakt nach Süddeutschland kam über eine Jugendsichtung im fränkischen Fürth zustande, die Kleiber einst als Racketlon-Verbandspräsident mit organisiert hatte.

„Mein damaliger Badminton- und Tischtennistrainer hat gedacht, das wäre für mich eine tolle Sache, da mal mitzumachen“, erinnert sich Ylvie Zahn. Deren Lieblingssportart ist Tennis. Im Alter von fünf Jahren stand sie erstmals auf dem Court und zählt heute zu den zehn besten Spielerinnen ihrer Altersklasse in Baden-Württemberg. Badminton und Tennis kamen drei Jahre später hinzu, Squash dann mit zehn.

Alle vier Sportarten gut zu trainieren, ist natürlich zeitaufwendig und auch nicht so einfach. Bei Heimatverein TSV Korntal spielt Ylvie Zahn Tischtennis und Badminton, für Tennis geht es zum TC Ludwigsburg und zum TC Tachenberg, Squash wird bei den Squash Devils in Gerlingen betrieben.

Premiere beim Moerser Racketlon-Verein im September in der zweiten Mannschaft: (von links) Frank Kleiber, Neuzugang Ylvie Zahn, Thorald Raynoschek und Volker Sach. Foto: MRV

Tennis steht beim Training klar im Fokus

„Im Fokus steht aber meine Lieblingssportart Tennis. Da trainiere ich vier- bis fünfmal die Woche, bin auch bei Verbandsspielen und Turnieren dabei“, berichtet Ylvie Zahn. Die 13-Jährige denkt derzeit allerdings (noch) nicht darüber nach, sich später einmal auf eine erfolgversprechende Sportart zu fokussieren, vielleicht auf dem Tenniscourt: „Dass ich meine Lieblingssportarten in einem Wettbewerb wie Racketlon hintereinander spielen kann, finde ich super.“

Davon wollen im neuen Jahr bei den Bundesligarunden auch die Moerser profitieren. Ylvie Zahn war in dieser Saison schon für den MRV aktiv – bei der Rückrunde in Kerpen für die zweite und dritte Mannschaft. „Das hat Spaß gemacht. Alle waren super nett zu mir und haben sich gefreut, dass ich mit dabei bin“, erinnert sich Ylvie Zahn an ihren Moerser Premieren-Spieltag. „Und ich gehe aber schwer davon aus, dass Ylvie bei uns 2024 in der Bundesliga-Mannschaft mitmischen wird“, betont Klubpräsident Frank Kleiber (im Foto links), der selbst in dieser Saison für die Zweitvertretung aktiv war.

Vorbilder? Ylvie Zahn: „Ich spiele lieber selber“

Mutter Nicole Zahn fährt ihren Schützling übrigens zu den Wettkämpfen, die auch schon mal über Landesgrenzen hinausgehen. Wie eben bei einer Weltmeisterschaft. Trotz des höchsten aller Titel steht bei Ylvie Zahn der Spaß am Sport im Vordergrund: „Wenn ich für die Schule lernen muss oder mich lieber mit Freundinnen treffen will, lasse ich auch schon mal ein Training ausfallen.“

Wer will es der Neuntklässlerin verdenken? Es braucht halt in jungen Jahren auch eine gewisse Lockerheit, um sportlichen Erfolg zu haben. Vorbilder sind der 13-Jährigen in den einzelnen Disziplinen bisher auch nicht wichtig. Das hat einen einfachen Grund: „Ich spiele lieber selber, als dass ich anderen zuschaue.“

Das ist Racketlon: Sportarten, Regeln, Zählweise

Die Turniersportart Racketlon vereinigt vier Schläger-Sportarten: Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis. In einem Wettbewerb werden die Sportarten hintereinander ausgetragen: vom kleinsten Schläger (Tischtennis) bis zum größten (Tennis).

In allen Sportarten wird je ein Satz gespielt. Wer als Erster dann 21 Punkte erreicht, der hat die Sportart für sich entschieden. Beim Stand von 20:20 wird verlängert, bis ein Spieler zwei Punkte Vorsprung hat.

Wer am Ende die meisten Punkte in den vier Sportarten verbucht hat, gewinnt den Gesamtvergleich – auch wenn er vielleicht drei Sportarten verloren hat. Steht es Unentschieden, wird im Tennis ein Entscheidungspunkt ausgespielt.

