Eelkje Burghardt von der SG Niederrhein, knackt den Rekord

Am Niederrhein. Die Schwimmerinnen und Schwimmern der SG Niederrhein treten bei der 47. Auflage des Hochsauerlandschwimmfestes vom SSV Meschede an. Erfolgreich.

Langsam aber sicher scheint sich der Sportalltag wieder zu normalisieren. Auch bei den Schwimmerinnen und Schwimmern der SG Niederrhein. Die konnten einmal mehr nun bei der mittlerweile 47. Auflage des Hochsauerlandschwimmfestes vom SSV Meschede antreten – mit mehr als 300 Gleichgesinnten aus 18 Vereinen aus Nordrhein-Westfalen. Die lebten in der Zeltstadt, die auf dem Freibadgelände in Meschede dafür immer extra errichtet wird. Sportlich wurde es in der Kreisstadt auch, immerhin standen 1482 Starts auf dem Programm.

Für die SG Niederrhein bedeutet dieses Spektakel auch gleichzeitig für die kleinen und großen Aktiven den Saisonabschluss – mit einem grandiosen Wochenende. 21 Aktive vom Niederrhein waren dorthin angereist. Die Organisatoren vom SSV Meschede kümmerten sich prima um die Gastvereine, sorgten für ein entspanntes Schwimmfest in familiärer Atmosphäre.

21 Aktive der SG Niederrhein mischen mit

Von der SG waren Petra Spitzbart, Benjamin Beckerle, Mareike Altenfeld, Lia Stermann, Chiara Url, Niklas Url, Julien Hödl, Thomas Koch, Simon Kiekow, Arne Pesch, Fabienne Julie Fasold, Pia Hödl, Amalia Sendatzki, Kate Golitz, Eelkje Burghardt, Moritz Kickartz, Max Wall, Frederik Bluhm, Patrick Url, Deon Fischer und Ben Bömelburg sowie das Trainerteam Stefan Florit, Petra Bömelburg, Kai Rosenau und Klaus Kiekow mit an Bord. Sie alle genossen es zusammen zu sitzen, zu essen und in geselliger Runde zu plaudern.

Im sportlichen Bereich gab es dann auch Höhepunkte für die Gäste der SG. So holte sich Eelkje Burghardt über die 100 Meter Freistil in 1:00,47 Minuten nicht nur die Goldmedaille, sondern knackte mit dieser Zeit gleichzeitig den 32 Jahre alten Bahnrekord des Hochsauerlandschwimmfestes. Bei den Männern erzielte Thomas Koch mit 55,87 Sekunde über 100 m Freistil die beste Einzelleistung.

Highlights sind traditionell die Finalläufe über die 50 Meter

Weitere Highlights des Hochsauerlandschwimmfestes sind traditionell die Finalläufe über die 50 Meter Strecken. Und auch dabei ging die SG Niederrhein nicht leer aus. Thomas Koch gewann in 25,64 Sekunden im Freistil-Wettbewerb. Julien Hödl holte sich außerdem noch den Jahrgangspokal für die beste Einzelleistung über eine 50 Meter Strecke im Jahrgang 2012.

In 5:08,05 Minuten gewann außerdem die weibliche 4x100 Meter Lagen Staffel der SG Niederrhein mit Lia Stermann, Eelkje Burghardt, Chiara Url und Mareike Altenfeld klar ihren Wettkampf. Das Herren-Quartett mit Benjamin Beckerle, Simon Kiekow, Thomas Koch und Arne Pesch machten es den Damen nach, siegten ebenfalls.

Lia Stermann, Eelkje Burghardt, Chiara Url, Mareike Altenfeld, Simon Kiekow, Arne Pesch Benjamin Beckerle und Thomas Koch formierten sich dann schließlich noch einmal neu zusammen zu einer gemischten 8x 50 Meter Freistil Staffel. Und auch die war in Meschede nicht zu schlagen.

>>>KEINE FORTSETZUNG IN 2024

Im kommenden Jahr wird es leider kein Hochsauerlandschwimmfest im Freibad Meschede geben, wissen die Verantwortlichen der SG Niederrhein bereits jetzt. Dort würde ab 2024 ein Kernsanierung anstehen.

„Schon jetzt macht sich das Trainerteam der SG Niederrhein Gedanken, ob sich ein gleichwertiger Ersatz-Wettkampf zum Abschluss vor den Sommerferien finden wird“, teilt die Startgemeinschaft mit.

