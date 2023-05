Eelkje Burghardt, Lia Stermann und Thomas Koch bei der DJM

Am Niederrhein. Mit Eelkje Burghardt, Lia Stermann und Thomas Koch startet ein Schwimm-Trio der SG Niederrhein bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM).

Das hat ja hervorragend geklappt. Eelkje Burghardt, Lia Stermann (beide Jahrgang 2007) und Thomas Koch (2006) gehören zu den besten Nachwuchsschwimmern Deutschlands. Das Trio der SG Niederrhein startet nun in dieser Woche bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM), die vom 23. bis 27. Mai, in der in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in Berlin über die Bühnen gehen werden.

Das ist der Wettkampf, an dem viele junge Wettkampfschwimmerinnen und -schwimmer im Alter zwischen 13 und 18 Jahren die Teilnahme daran als erklärtes Traumziel formulieren würden. Nach dem Startsprung ins Wasser möchten am Ende alle möglichst weit oben in der Bestenliste wieder auftauchen. Anders als beispielsweise bei Verbands- oder bei den nordrhein-westfälischen-Meisterschaften gibt es für die DJM keine Pflichtzeiten.

Hundertstel Sekunden

Nach Geschlechtern getrennt sind zu diesem Wettkampf bundesweit auf der Kurzstrecke über 50 Metern die 30 besten sowie auf den längeren Strecken lediglich die 25 beziehungsweise 20 besten eines Jahrgangs zugelassen. Da entscheiden hundertstel Sekunden über die Startgenehmigung.

Im Vergleich zu großen Leistungsstützpunkten wie Essen, Dortmund oder Neuss ist die SG Niederrhein eher ein kleiner Verein, mit deutlich beschränkteren Trainingsmöglichkeiten. Trotzdem ist die SGN mit Burghardt und Stermann im Jahrgang 2007 in jeder Disziplin auf der 50-Meter-Strecke mindestens durch eine Schwimmerin bei der diesjährigen DJM vertreten,

Finals um die Titelvergabe

Insgesamt achtmal geht das Trio an den Vormittagen bei den Vorläufen der einzelnen Wettkämpfe vor großer Kulisse an den Start. Für die jeweils besten Acht eines Jahrgangs stehen am Nachmittag dann die Läufe Richtung Finals um die Titelvergabe auf dem Programm.

Eelkje Burghardt und Thomas Koch sind bereits schon bei einer DJM gestartet. Lia Stermann feiert ihre Premiere. Von der SGN geht Burghardt über 50m Brust und 100m Freistil heute als erste ins Wasser. Stermann greift Mittwoch über 50m Schmetterling ein und Koch am Donnerstag über 200m Freistil. Burghardt startet Freitag über 50m Rücken und Stermann am Samstag über 100m Schmetterling. Beide SGN-Mädchen haben über 50 m Freistil schließlich einen gemeinsamen Start – Eelkje Burghardt geht als Achte, Lia Stermann als 13. der Rangliste ins Wasser. Läuft alles optimal, könnte ein Finalplatz herausspringen.

