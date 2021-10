Eagles der HSG Niederrhein lassen Federn bei den Dragons

Am Niederrhein. Im Spitzenspiel der 3. Handball-Bundesliga unterliegt Tabellenführer HSG Krefeld-Niederrhein dem Zweitplatzierten SG Schalksmühle-Halver Dragons.

Die HSG Krefeld-Niederrhein, die mit den Handballern vom Moerser SC fusioniert hat, musste bei den Dragons der SG Schalksmühle-Halver (SGSH) mit 26:32 (12:16) ihre erste Saisonniederlage einstecken. Im Spitzenspiel Tabellenerster – HSG – gegen den Zweiten – Dragons – kauften die Gastgeber den Eagles den Schneid ab. Dabei waren die Voraussetzungen vor der Partie gar nicht so schlecht. Die HSG hatte alle Mann an Bord, gingen nach fünf Siegen in Folge selbstbewusst ins Spiel.

Durch das Heimrecht war die SGSH im Vorfeld etwas favorisiert, setzte zu Beginn seinen Kreis prima in Szene. Doch insgesamt agierten beide Mannschaften etwas nervös, leisteten sich in den ersten 15 Minuten etliche Fehlwürfe. Sven Bartmann im Tor der Niederrheiner sorgte dafür, dass die Hausherren nach einer Viertelstunde lediglich mit 6:4 vorne lagen. Doch dann brachten die Drachen Feuer ins Spiel. Bis zur 26. Minute waren sie auf 14:8 davongezogen. Die HSG verkürzte zwar noch auf 12:15, musste aber mit einem 12:16-Rückstand in die Pause.

Maik Schneider trifft zum 23:23-Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel agierten die Teams dann zunächst auf Augenhöhe. Bei den Eagles stand jetzt Lasse Hasenforther im Tor. Die Eagles kamen in der 42. Minute durch Toni Juric auf 20:21 heran, doch der Ausgleich wollte nicht fallen. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff hieß es 20:23. In der 47. dann traf der SGSH-Linksaußen Tobias Schetters Hasenforther bei einem Siebenmeter am Kopf und wurde von den Schiedsrichtern folgerichtig mit roter Karte des Feldes verwiesen. Die Gäste nutzten die Aufregung, um den 22:23-Anschluss herzustellen. Und diesmal gelang durch Maik Schneider auch der Ausgleich zum 23:23. Die Dragons aber antworteten mit zwei schnellen Treffern. In der 55 setzte Maik Schulz einen Lupfer an. Doch gerade, als der Ball in der Luft war, ertönte die Sirene für eine Auszeit. HSG-Trainer Maik Pallach reklamierte, die Karte nicht gelegt zu haben, doch es blieb dabei, dass das Tor nicht zählte. Im zweiten Versuch scheiterten die Niederrheiner, der Gastgeber zog vorentscheidend auf 29:25 davon. Am Ende stand eine klare 26:32-Niederlage.

„Es ist ein verdienter Erfolg der Dragons, da gibt es keine Diskussion“, sagte HSG-Coach Pallach nachher. Weiter geht’s am kommenden Freitag, 20 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den Leichlinger TV.

HSG: Hasenforther, Bartmann (1) – Krings (5), Schnalle, Juric (3), Schneider (3), Noll, Molz, Schulz (6/2), Braun, Brüren (2), Jagieniak (1), Obranovic (4), Mircic (1).

