Handball / 3. Liga Eagles der HSG Krefeld Niederrhein siegen auswärts in Menden

Am Niederrhein. Die SG Menden Sauerland Wölfe werden in der 3. Handballliga von den Eagles der HSG Krefeld Niederrhein mit 37:27 (20:11) deutlich geschlagen.

Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein kann auch auswärts deutlich punkten. Das bekamen jetzt die SG Menden Sauerland Wölfe beim 37:27 (20:11)-Sieg der Eagles vom Niederrhein zu spüren. Die können nun in aller Ruhe die zweiwöchige Länderspielpause genießen – und wollen das Grippevirus aus dem Team eliminieren.

Von Beginn an waren die Eagles tonangeben, führten schnell mit 6:1 (9. Minute). Die Gastgeber bekamen vor allem vor der Pause kein Bein auf den Boden. Hinter einer starken Abwehr stand mit Sven Bartmann erneut ein starker Torhüter. Nach der Pause ließen es die Mannen von Maik Pallach dann etwas ruhiger angehen und knüpften nicht mehr an die dominante Leistung vor dem Seitenwechsel an.

Doch die Wölfe hatten keine Chance. Die Schlussminuten wurden dann zur Mike-Schulz-Show. Der Rechtsaußen machte in den letzten vier Spielminuten drei Tore, war so mit zwölf Treffern – sechs vom Siebenmeter-Punkt – der Top-Torjäger der HSG. Spielmacher Merten Krings steuerte sieben Tore aus dem Spiel heraus bei.

„Wir sind sehr konzentriert ins Spiel gegangen und haben es in der ersten Halbzeit souverän runtergespielt. Die Chancenverwertung war zwar trotz der vielen Tore nicht gut, aber wir hatten auf alles eine Antwort“, so Pallach, der nicht zufrieden mit Durchgang zwei war.

HSG: Hasenforther, Bartmann – Krings (7), Juric (2), Schneider (1), Noll (3), Hahn, Schulz (12/6), Braun, Brüren (3), Jagieniak (5), Obranovic, Mircic (4).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region