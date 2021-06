Duo vom Moerser SC, Veit Bils und Lukas Salimi, enttäuscht

Moers. 2020 kämpfen die beiden Volleyballer Veit Bils und Lukas Salimi vom Moerser SC noch um die deutsche U20-Krone im Sand. 2021 klappt jedoch nichts.

Veit Bils und Lukas Salimi holten als ganz junges Duo im August des vergangenen Jahres in Gera bei der deutschen U20-Beachvolleyball-Meisterschaft überraschend den zweiten Platz. Ohne auf die Binsenweisheit „Never change a winning team“ zu hören, starteten die beiden Akteure vom Volleyball-Zweitligist Moerser SC in Haltern bei der Neuauflage in diesem Jahr im Rahmen der Ruhr Games jeweils mit neuen Partnern. Prompt schnitten sie deutlich schlechter ab, als bei ihrem gemeinsamen Coup ein Jahr zuvor.

...Tom Dörpinghaus (links) mit Lukas Salimi in Haltern. Foto: Juergen Sabarz

Veit Bils, der nach eigenen Angaben „mal etwas Neues versuchen“ wollte, landete mit Toby Besenböck vom ASV Dachau auf den fünften Rang. Lukas Salimi ging mit Tom Dörpinghaus vom TuB Bocholt in den Wettbewerb. Nach dem neunten Platz beklagte er „fehlende Abstimmung, zu wenig gemeinsames Training. Wir haben letztendlich zu wenig Druck im Angriff gemacht. Auf dem Niveau war das problematisch für uns. Wir wollten auf jeden Fall in die obere Hälfte des Teilnehmerfeldes. Platz neun ist nach der Vizemeisterschaft für mich eine Megaenttäuschung.“

Auch Veit Bils, der den MSC studienbedingt bekanntlich erst einmal Richtung USA verlassen wird, übte Selbstkritik und machte seiner Enttäuschung Luft: „Bei uns fehlte Stimmung und Anspannung, wir haben nicht richtig ins Spiel gefunden. Ich glaube wir haben das Spiel auf die leichte Schulter genommen – das wollten wir nicht, aber tief drin war das wohl so. Letztendlich fehlte wohl auch die gemeinsame Erfahrung. Sehr schade – ich hätte gerne im Finale im Ruhr Stadion gespielt.“

Hatten doch die Organisatoren der Ruhr Games für das Beachvolleyball-Finale das Stadion ausgesucht, in dem vor dreieinhalb Wochen dem VfL Bochum der erneute Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gelang.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region