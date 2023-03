Dr. Franz Josef Hasert bleibt Vorsitzender beim TTC SG Moers

Moers. Rund 300 Mitglieder Turnier-Tanz-Club Schwarz-Gold Moers, 100 davon Kinder und Jugendliche. Zur Jahreshauptversammlung kamen nur 60 Mitglieder.

60 der insgesamt rund 300 Mitglieder kamen zur Jahreshauptversammlung vom Turnier-Tanz-Club Schwarz-Gold Moers ins Vereinsheim an der Dorfstraße 70 in Schwafheim. Deutlich mehr als 2022, „es hätten aber noch mehr sein können“, appelliert TTC-Sprecher Roger Hannig an das Engagement der Mitglieder. „Wir haben ja auch mehr als 100 Kinder und Jugendliche im Verein.“ Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, unter der jeder Verein leidet.

Doch trotz der Pandemie und der gestiegenen Energiekosten gingen die Mitgliederzahlen leicht nach oben und das finanzielle Minus fiel nicht so hoch aus, wie befürchtet. Die Mitglieder erfuhren auch, dass Reinhard Schmitz aus privaten Gründen sein Amt als 2. Vorsitzende abgeben musste. Dem Club fehlte damit „so etwas wie ein Hausmeister“, so Hannig.

Doch beide vakanten Posten konnten neu besetzt werden und außerdem langjährige Vorstandsmitglieder ihrer Wiederwahl zustimmten. Dr. Franz Josef Hasert, der nach mehr als einem Jahrzehnt seit 2021 offiziell der TTC-Vorsitzende ist, bat aber um Unterstützung – und darum, nach einer jüngeren Nachfolge Ausschau zu halten, die er unterstützen würde.

Der TTC-Vorstand besteht nun aus: Dr. Franz Josef Hasert (1.Vorsitzender), Dr. Werner Popp (2. Vorsitzender), Patrick Stenzel (Schatzmeister), Elke Mattheus-Staack (Sportwartin), Wiebke Braß (Jugendwartin), Angelina Gossen (Schriftführerin), Heribert Hauck (Facility Manager) und Roger Hannig (Pressewart).

