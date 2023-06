Doppelsieg für VfL-Repelen-Leichtathlet Jesse Wriggers

Moers. Die Leichtathleten vom VfL Repelen sind einmal mehr unterwegs. Sowohl im Junioren- wie auch im Seniorenbereich. Und das jeweils erfolgreich.

Die Leichtathleten vom VfL Repelen waren wieder einmal unterwegs. Sowohl im Junioren- wie auch im Seniorenbereich.

Bei den Wilhelm-Unger-Spielen in Düsseldorf-Rath am vergangenen Sonntag bestätigte der 15-jährige Jesse Wriggers seine derzeit gute Form. Er stieß die fünf Kilogramm schwere Kugel auf 11,93 Meter, was nicht nur den ersten Platz bedeutete sondern für ihn auch eine neue persönliche Bestweite ist. „Mittlerweile bekommt Jesse den Dreh, dann stimmen die Ergebnisse auch. Er hat lange Arme und Beine das passt sehr gut“, freute sich auch sein Trainer Heinz Peters

Das gleiche Erfolgserlebnis feierte Jesse Wriggers in der Landeshauptstadt auch noch mit dem 600 Gramm schweren Speer. Den warf das Repelener Nachwuchtalent auf satte 39,54 Meter, was ebenfalls Platz eins bedeutete und auch diesmal für eine neue persönlichen Bestweite sorgte.

Außerdem konnte beim Rheder Hammerwurfwettkampf nach langer Verletzungspause endlich wieder der 83-jährige Rolf Dzeja in den Hammerwurfring treten. Dzeja schleuderte den drei Kilogramm schweren Hammer auf die klasse Weite von 28,06 Metern. „Damit belegt Rolf in der Altersklasse M80 den 13. Platz in der Deutschen Bestenliste“, freute sich Heinz Peters auch über diesen Erfolg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region