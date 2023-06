DJK Meerbeck 1920: ein herzliches Wiedersehen nach 64 Jahren

Am Niederrhein. Die ehemalige B1-Jugendfußballer der DJK Meerbeck 1920 werden in der Saison 1958/59 Sieger der Gruppe III und treffen sich nach 64 Jahren wieder.

Ein Jubiläum war es nicht, was die ehemaligen Jugendfußballer nach ihren Treffen 2003 und 2010 erneut zusammengebracht hatte. Das würde erst im nächsten Jahr anstehen. Dann ist es 65 Jahre her, dass die ehemalige B1-Jugendmannschaft der DJK Meerbeck 1920 in der Fußballsaison 1958/59 Sieger der Gruppe III wurde und um die Kreismeisterschaft spielte. Dafür reichte der 3:1-Sieg im letzten Spiel am 5. April 1959 beim Nachwuchs der DJK Lintfort.

98:11 Tore und 33:3 Punkte standen auf der Habenseite. Den höchsten Sieg holte das Team beim 14:0 in der Hinrunde 1958, damals beim SuS Utfort.

Das Team 1959: (von links hinten) Jugendbegleiter Karl-Heinz Tepper, Hans-Joachim Lechner, Erich Selan, Günter Spiller, Begleiter Johann Knapp; (Mitte) Horst Blondin, Adalbert Nagel, Günter Wäscher, Ernst Forster, Günter Paulsek; (vorne) Bodo Reinartz, Torwart Heinz Hirsch und Manfred Peschek. Foto: Nagel

Nach der Naziherrschaft wurde der Verein DJK Meerbeck am 18. Dezember 1955 wiederbelebt. Alle Spielerpässe der B1 hätten das Ausstellungsdatum „01.01.1956“ getragen. Anfang der 1970er-Jahre gab es die Fusion mit dem Turn- und Sportverein Meerbeck 1913, der Verein hieß von nun an Rheinkamper Sportverein Meerbeck 13/20.

Dieses Treffen hatte Adalbert „Adt“ Nagel initiert und organisiert. Nicht nur er hofft darauf, dass es bis zur nächsten Zusammenkunft nicht wieder so lange dauert. Wobei sich doch das 65-jährige Jubiläum 2024 förmlich aufdrängt.

