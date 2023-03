DJK Lintfort und TV Asberg ziehen ihre Konsequenzen

Am Niederrhein. Die Verantwortlichen der beiden Fußballvereine von DJK Lintfort II und dem TV Asberg II kündigen nach der schlimmen Prügelei Konsequenzen an.

Nicht wirklich amüsiert sind die Verantwortlichen der beiden Fußballvereine sowie der Mannschaften von DJK Lintfort und dem TV Asberg. Deren jeweilige Reserveteams hatten, wie berichtet, in der Kreisliga C, Gruppe 2, für einen weiteren Eklat mit Schlägerei und Körperverletzungen gesorgt. Die bisherige Darstellung wollen sie nicht stehen lassen, kündigen aber unisono Konsequenzen an gegen die Beteiligten, die sich in Sachen Brutalität und Gewaltbereitschaft besonders hervorgetan haben.

Der TV Asberg möchte nicht als Anstifter dastehen, wie der Sportliche Leiter Christian Kanzok und TVA-II-Trainer Mirko Rosengart sagen. Für die gewalttätigen Vereinsmitglieder sei aber kein Platz mehr beim TVA. „Wir distanzieren uns schon jetzt von unserer Nummer drei und von dem, der für uns als Linienrichter eingesetzt wurde“, sagt Rosengart, dessen 39-jähriger Torwart Marcel Loos mit Schädelprellung und Gehirnerschütterung am Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Diese massive Verletzung „verdankt“ er der Nummer 13 der DJK, die – wie wunderbar auf dem Video zu sehen ist – dem Keeper mit äußerster Brutalität von hinten gegen den Kopf schlägt, so dass er bewusstlos zu Boden gegangen ist.

„Die Schuldfrage haben wir uns gar nicht gestellt“

„Die Schuldfrage haben wir uns gar nicht gestellt“, sagt DJK-Vereinsvorsitzender Kevin Hippert. Allerdings zieht auch der Kamp-Lintforter Klub seine Konsequenzen. So wird die zweite DJK-Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen. Weiter wurde beschlossen, „dass alle beteiligten Spieler der DJK Kamp-Lintfort, die ebenfalls handgreiflich geworden sind, nach dem Urteil des Sportgerichts unmittelbar aus unserem Verein entfernt werden.“ Hippert habe für solch ein Verhalten keinerlei Verständnis. Diese Schläger würden aus dem Fußballplatz einen Ort machen, wo „Gesetze offensichtlich nicht gelten.“

„Hätte ich das vor zwei Wochen schon gewusst, wäre die Entscheidung, die zweite Mannschaft zurückzuziehen, einfacher gewesen“, sagt der DJK-Boss. Denn das Team ist bereits zweimal nicht angetreten, stand ehe vor der Abmeldung.

Doch nun werden sich wohl Sport- und Zivilgericht damit auseinandersetzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region