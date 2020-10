Die Wahrheit liegt bei Fichte Lintfort aktuell in der Mitte

Gegen die SGE Bedburg-Hau scheinen die Landesliga-Fußballer von Fichte Lintfort irgendwie blockiert. Drittes Punktspiel, dritte Niederlage, wieder kein eigener Treffer bei einer Bilanz aus dieser und der vergangenen Saison von 0:8 Toren gegen das Team aus dem Ortsteil Hasselt. Die lauf- und kampfstarke Truppe des ehemaligen Zweitligaprofis Sebastian Kaul hatte den spielerisch besseren Gästen beim 2:0 (1:0)-Heimsieg den Fußball-Mittwoch verdorben.

Fichte-Trainer Volker Hohmann wusste mit dem Gesehenen nicht so recht etwas anzufangen. Seine Mannen waren „nicht wirklich schlecht, aber auch nicht gut genug“. Drei Tage nach dem strahlenden 4:1 beim Ligafavoriten VSF Amern fehlte auch eine gewisse Lockerheit, wie Coach Hohmann bemerkte. Ob es wirklich nur am beruflich bedingten Ausfall von Offensivkicker Tim Konrad lag? Ohne den letztmals rot-gesperrten Hilal Ali Khan hatten die Lintforter jedenfalls in Amern gewonnen.

Hohmann glaubt, dass Sonsbeck und Wesel oben bleiben

Volker Hohmann war allerdings weit davon entfernt, den Auftritt auf dem neuen Bedburger Kunstrasen als Rückschritt zu betrachten. „Wir sind ein gut bestücktes, aber auch ein neu aufgestelltes Team. Wir müssen uns einspielen und brauchen Zeit, um uns zu entwickeln. In einer Liga wie der Landesliga haben oft die eingespielten Teams die Nase vorn. Deshalb werden auch der SV Sonsbeck und der PSV Wesel am Ende oben dabei sein.“ Und Fichte? Die Wahrheit liegt derzeit in der Mitte, wo Fichte ja auch tabellenmäßig aktuell steht: Siebter von 14 Teilnehmern.

Technisch versierter Vizuete Mora

An guten Tagen ist jeder Gegner schlagbar, an weniger guten ist auch gegen jeden Landesligisten ein empfindlicher Nackenschlag möglich. Es gab aber auch detailliertere Erkenntnisse aus Bedburg am Mittwochabend. Positiv etwa, dass der 20-jährige Rafael Vizuete Mora als offensiver Mittelfeldspieler einen guten, weil technisch versierten Eindruck hinterließ. Beim 4:1 in Amern hatte Hohmann das Talent als Rechtsverteidiger für den abgewanderten Baris Özcelik aufgestellt. Auch da stand Vizuete Mora seinen Mann.

Konrad und Ali Khan kehren zurück

Der Schuh drückte in Bedburg allerdings, das ist überraschend, ganz vorn. Dribbler Gabriel Derikx etwa, Alen Brajic, Robin von Radecke oder auch Linksverteidiger Nils Hermsen - sie alle können unter Dampf Ball und Gegner laufen lassen. Doch optische Finessen und faktischer Ertrag passten nicht zusammen. Fichte brachte in der zweiten Halbzeit keine wirklich gute Torchance zustande. Als Nikola Serra und Julian Thiel spät noch ins Team kamen, war die Sache vorn schon zu vermurkst. Erst recht nach Falko Kerstens K.-o.-Konter zum 2:0.

Mehr Abschlüsse, mehr Entschlossenheit nahe des gegnerischen Tores werden Sonntag (15 Uhr) von Nöten sein. Beim Aufsteiger VfL Tönisberg sollte sich Fichte auf eine ähnlich unbequeme Gegenwehr wie in Bedburg-Hau einstellen. Dann aber wohl mit Tim Konrad und Hilal Ali Khan.