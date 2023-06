Die Triathleten des Moerser TV werden in Hagen Vierter

Moers. Vor allem das Verbandsliga-Team des Vereins startet stark in die Wettkampfsaison. Vereinskamerad Christian Kühn ist jetzt ein Ironman.

Gelungener Start für die Triathleten des Moerser TV in die noch junge Wettkampf-Saison: Beim Triathlon in Hagen, dem ersten von vier Wettkämpfen in der Verbands- und Landesliga Süd, lieferten die drei Liga-Teams des Vereins auf der Olympischen Distanz richtig solide Leistungen ab.

Nach einem Kilometer Schwimmen im 50-Meter-Becken des Hengstey-Bades ging es für die Triathleten auf dem Rad gleich viermal die Rampe zur Hohensyburg hoch (42 Kilometer), die zehn Kilometer lange Laufstrecke führte schließlich entlang des Hengstey-Sees.

In der Verbandsliga schafften es Tim Bullermann, Fritz Hamacher, Florian Liesebach und Stefan Musu, sich auf dem vierten Platz zu behaupten.

In der Landesliga sicherten sich die beiden Mannschaften „MTV2“ mit Oliver Classmann, Dennis Mascia, Nico Suchanek und Michael Url und „MTV 3“ mit Sebastian Bauer, Nelli Golzer, Julia Kaldewey und Michael Schubbert die Mannschaftsplätze 16 und 21 im Starterfeld.

Indeland-Triathlon wartet auf den Moerser TV

Zusammengefasst von Trainer und MTV-Abteilungsleiter Michael Url war es ein wirklich schöner Start in die neue Saison. „Es hat alles wunderbar geklappt, und ich habe viele glückliche Athletinnen und Athleten gesehen. So kann es gerne weitergehen.“

Für die Starter in der Verbandsliga steht als nächstes am kommenden Wochenende der Indeland-Triathlon in Düren auf dem Programm, die beiden Landesliga-Teams treten hingegen in Bochum an.

Die gesamte Triathlon-Abteilung fieberte an diesem Tag außerdem mit Christian Kühn, der beim Ironman in Hamburg seine erste Triathlon-Langdistanz (3,8/180/42) absolviert hat. Mit seiner Zielzeit von 10:52:39 Stunden hat er damit auch souverän sein gedankliches Ziel, unter elf Stunden zu bleiben, erreicht.

