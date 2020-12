Moers. Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften werden im Januar in Moers nicht geehrt. Bei der Stadt ist das bereits seit dem vergangenen Januar so.

„Wo, wen und vor wem“, lauten die drei wichtigen Fragen, die sich im Zusammenhang mit der traditionellen Sportgala des Moerser Stadtsportverbandes (SSV) stellen. Natürlich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie.

Wo soll dieses gesellschaftliche Großereignis über die Bühne gehen, wenn alle Hallen geschlossen und alle Versammlungen mit einer Beteiligung von mehr als zwei Familienbanden verboten sind? Selbst wenn sich die Auflagen und Richtlinien bereits Anfang des Jahres etwa durch erfolgreiche Impfaktionen und Eindämmung der Pandemie lockern würden.

Wen soll der SSV denn überhaupt ehren, wenn es im laufenden Jahr doch kaum messbaren Sport gegeben hat. Auf- und Abstiege wurden – mit ganz wenigen Ausnahmen – von den Verbänden der einzelnen Sportarten ausgesetzt. Das bisschen, was es an Meisterschaften und auswertbaren Wettbewerben gab und momentan immer noch gibt, reicht kaum für eine großangelegte Ehrung. Auch, weil den „Adlern“ vom Moerser SC der sportliche Sprung aus der 2. Volleyball-Bundesliga ins deutsche Oberhaus in der Saison 2019/2020 nicht geglückt war. Doch selbst mit einer Mannschaftsehrung könnte kein abendfüllendes Programm bestritten werden.

Großveranstaltungen ohne Publikum

Die Antwort auf die Frage „vor wem?“ ergibt sich schließlich bereits aus der Hallensituation. Sollte weiterhin bei allen Großveranstaltungen kein Publikum zugelassen sein, dürfte auch niemand eine Sportgala besuchen.

„Wir haben auf der letzten Sitzung bereits beschlossen, die Sportgala, wie wir sie kennen, nicht durchzuführen“, sagt der SSV-Vorsitzende Andreas Bögner, der weiß, dass diese Entscheidung im Gremium gar nicht anders ausfallen konnte, es gleichzeitig aber auch bedauert. „Wir sind in der Richtung aber grundsätzlich nicht untätig“, versichert Bögner weiter. „Möglicherweise wird es etwas im Frühsommer geben. Jedenfalls sind wir auf der Suche nach Alternativlösungen. Auch mit der Stadt Moers.“

Eine Rolle spielt dabei aber auch, dass der SSV bei der Bestückung des Rahmenprogramms in einigen Bereichen bereits in Vorleistungen getreten ist und nicht plump seine Anzahlungen zurückfordern will, sondern versucht, die entsprechenden Show-Acts auf einen anderen, durchführbaren Termin zu legen. Selbst wenn die zu Ehrenden dann immer noch eindeutig in der Unterzahl wären. „Das stimmt natürlich, aber wir denken in alle Richtungen, versuchen, doch noch etwas Tolles auf die Beine zu stellen. Wenn es möglich ist“, versichert der SSV-Vorsitzende.

Die letzte Moerser Sportlerin des Jahres: Nikola Stefaniak, hier mit Moderator Markus Tenbergen, wurde im Januar 2020 für ihre Leistungen aus 2019 geehrt. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Keine Gala bedeutet nämlich auch, dass es keine Sportlerin, keinen Sportler und keine Mannschaft des Jahres 2020 in Moers geben wird. Denn um diese Ehrungen ging es stets bei der Veranstaltung, die standen immer im Vordergrund.

Nun ist es so, dass die Stadt Moers in diesem Jahr auch keine Sportlerehrungen vorgenommen hat. Ein Umstand, der dem Stadtsportverband dann tatsächlich etwas gelegen kommt.

Ihre traditionell im Januar – stets eine Woche vor der Sportgala – durchgeführte Sportlerehrung hatte die Kommune in diesem Jahr nicht gemacht, weil es Personalprobleme gegeben hatte. Der Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, der sich regelmäßig der Veranstaltung angenommen hatte, ist in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen. Gleichzeitig waren zweieinhalb Planstellen unbesetzt, weiß Stadtsprecher Thorsten Schröder: „Schließlich hatten wir uns darauf geeinigt, die Sportlerehrungen einfach nicht im Januar, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zu machen.“ April, oder um Ostern rum wurde anvisiert.

Zwar tauchten im vergangenen Januar die ersten Berichte von einer Corona-Infektion im chinesischen Wuhan auf, doch von einer Ausbreitung oder Gefährdung in Deutschland, geschweige von einer Pandemie, war zu dem Zeitpunkt keine Rede. Doch die Stadt Moers wurde schließlich voll erwischt. Im März gab es die Breitseite mit dem ersten Lockdown. „Da konnten wir unsere Sportlerehrung natürlich vergessen“, sagt Schröder. Vor allem sei es höchstwahrscheinlich auch immer schwieriger geworden, alle zu Ehrenden zusammenzubekommen.

„Das gefällt uns auch nicht“

„Das gefällt uns auch nicht“, versichert Thorsten Schröder. Bei der Stadt Moers sei es im Rückblick nicht optimal gelaufen. Doch nun hoffe die Kommune, möglichst im Frühsommer mit dem Stadtsportverband alles nachzuholen.

Seit Mitte/Ende der 1970er-Jahre gibt es die Sportgala in Moers, die anfangs noch als Sportlerball durchgeführt wurde. Egal unter welchem Namen, immer war es das Großereignis, mit dem das gesellschaftliche Jahr eingeläutet wurde. Einige Jahre nach dem ersten Sportlerball hat die Stadt Moers schließlich damit begonnen, die erfolgreichsten und verdienten Sportler der Stadt zu ehren.

Zum ersten Mal gibt es nun eine Lücke, für die aber eigentlich niemand verantwortlich ist. Traurig nur, für diejenigen, die verdient auf dem Podest gestanden hätten.