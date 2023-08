Die Mini-Champions-League geht ohne 1. FC Lintfort weiter

Kamp-Lintfort. In der ersten Runde des Fußball-Niederrheinpokal zog der 1. FC Lintfort im Heimspiel gegen den 1. FC Monheim am Ende klar den Kürzeren.

In der „Mini-Champions-League”, wie Trainer Meik Bodden den Niederrheinpokal ja bezeichnet hatte, geht es in der zweiten Runde ohne Fußball-Landesligist 1. FC Lintfort weiter. Die in der Startelf doch arg ersatzgeschwächten Gastgeber verloren vor knapp 200 Zuschauern am Mittwochabend gegen den spielstarken Oberliga-Absteiger 1. FC Monheim mit 0:4 (0:2). Die ballsicheren Gäste konnten sich dabei den Luxus erlauben, auf Ex-Bundesliga-Profi Assani Lukimya in der Abwehr und auch auf weitere Stammspieler zu verzichten.

Lintforts Coach Bodden hatte sich gegen den Ball zumindest für die erste Viertelstunde eine kleine Fünferkette für die ganz in Schwarz gedressten Gäste ausgedacht. Dazu wechselten sich im Anlaufverhalten neben Spitze Kevin Bodden die Kollegen ab. Die Gangart fesselte Lintfort allerdings weitgehend in der Defensive. Dazu kam ein schnelles Gegentor nach nur sechs Spielminuten. Monheims baumlanger Neuner Robin Schnadt schloss eine schöne Kombination per Flachschuss in die linke Torecke ab. FCL-Ersatzkeeper Fynn Müller sah in dieser Szene nicht allzu glücklich aus.

1. FC Lintfort: Offensive spielt ohne Wucht und Präzision

Angetrieben von Kapitän Emirhan Karaca, der die grellgelbe Binde für den pausierenden Marvin Ehis trug, wehrten sich die Lintforter nach Kräften. Doch einige vielversprechende Angriffe wurden ohne Wucht oder Präzision abgeschlossen. Die beste Chance hatte noch der ansonsten blasse Luca Plum mit einem 20-Meter-Freistoß. Den fischte Monheims Tayfun Altin allerdings gekonnt aus der rechten Torecke (41.).

Trainer Meik Bodden vom 1. FC Lintfort hatte sich am Anfang der Partie gegen Monheim etwas verschätzt. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Acht Minuten zuvor war schon das 2:0 gefallen. Im Anschluss an die dritte Ecke präsentierten sich die Lintforter im eigenen Strafraum reichlich unsortiert. Sebastian Spinrath kam ungehindert zum Zug.

1. FC Lintfort wieder mit Konrad und Derikx

Nach der Pause zogen die Gastgeber noch einmal dran. Spielmacher Tim Konrad feierte für 25 Minuten ein Comeback, auch Gabriel Derikx kam nach Verletzungspause zum Zug. Vorn hatte Kevin Bodden gute Szenen. Doch wirklich gefährliche Abschlüsse gab es nicht. Auf der Gegenseite wirkte Monheim deutlich entschlossener. Es gab noch zwei Pfostentreffer und zwei Tore für den Landesligisten: Maurice Röttgen traf per Kopfball (73.), Patrick Schikowski nach einem Sololauf (75.).

Letztlich war das 0:4 aus Lintforter Sicht doch etwas deftig. „Zwischen der 20. und 65. Minute haben wir auf Augenhöhe gespielt. Die schwache Startphase nehme ich wegen der Taktik auch auf meine Kappe“, erklärte Trainer Meik Bodden: „Dass wir vorn im Abschluss viel Sprühflasche gespielt haben, hat allerdings auch jeder gesehen.“

1. FC Lintfort: Müller – Kapuscinski, Sprenger, Bu. Arslanboga (65. Derikx), Sonnabend (46. Ehis) – Plum (65. Konrad), Karaca (75. Ortstadt) – Ba. Arslanboga, Cengiz (55. van Radecke), Thiel – K. Bodden.

