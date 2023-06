Die Fußballligen mit unseren hiesigen Klubs sind eingeteilt

Am Niederrhein. Mit dem Ende der Fußball-Saison beginnt die neue. Der Verbandsfußball-Ausschuss stellt die Gruppen für die Ober-, Landes- und Bezirksligen vor.

Kaum ist die Fußball-Saison zu Ende, richten sich die Blicke schon auf die kommende Spielzeit. Wie in jedem Jahr ist es auch diesmal der Fall. Vor allem die Auf-, aber auch die Absteiger sind sehr interessiert daran, auf welche neuen Gegner sie treffen werden. Nun hat der Verbandsfußball-Ausschuss (VfA) die mit Spannung erwarteten neuen Ligen-Einteilungen vorgenommen. Der Rahmenspielplan sieht vor, dass die Saison für die Oberliga und die Bezirksligen am Sonntag, 13. August starten. Die zwei Landesligen, die jeweils 20 Klubs umfasst, startet bereits am Sonntag, 6. August.

„Mit den Spielplänen wird jedoch vor Mitte Juli nicht zu rechnen sein“, so der VfA-Vorsitzende Wolfgang Jades. „Die DFL gibt die Pläne der 1. und 2. Bundesliga am 30. Juni bekannt. Kurz danach wird es die Spielpläne der 3. Liga und Regionalliga geben. Anschließend können wir dann weiter tätig werden.“ Zudem weist Jades darauf hin, dass erst am Ende des Monats feststehen wird, wie viele Auf- und Absteiger es in den einzelnen Ligen geben wird.

Die Einteilung der Oberliga

Da die Oberliga nun wieder wie vor Corona-Zeiten eine Stärke von 18 Mannschaften aufweist, wird wie schon in der vergangenen Saison, mit einer normalen Hin- und Rückrunde gespielt. In der Oberliga waren der Fußballkreis Moers zuletzt mit zwei Vereinen vertreten. Sowohl der VfB Homberg als auch der SV Sonsbeck erreichen den Klassenerhalt und spielen auch in der kommenden Saison 2023/2024 in der Oberliga.

Die Oberliga-Einteilung sieht damit wie folgt aus: VfB Homberg, SV Sonsbeck, FC Büderich (Aufsteiger), VfB Hilden, Germania Ratingen, SF Baumberg, TVD Velbert, SC Union Nettetal, TSV Meerbusch, KFC Uerdingen 05, SC St. Tönis, 1. FC Kleve, SV Straelen (Absteiger), Mülheimer SV 97 (Aufsteiger), Hamborn 07, SpVgg. Schonnebeck, Schwarz-Weiß Essen, DJK Adler Union Frintrop (Aufsteiger).

Die Einteilung der Landesliga

Der SV Budberg, hier mit Lennart Hahn (rechts), im Zweikampf mit Yusuf Kuci vom VfL Repelen, ging in der abgelaufenen Bezirksligasaison unbeirrt seinen Weg und stieg völlig verdient in die Landesliga auf. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

In seiner Sitzung legte der VFA jetzt fest, dass die Vereine des Fußballkreises Moers in der kommenden Saison erneut sowohl in der Landes- als auch in der Bezirksliga jeweils in einer Gruppe vereint sind.

Durch den Aufstieg des SV Budberg sind nun neben dem SV Scherpenberg und dem 1. FC Lintfort – dem früheren TuS Fichte Lintfort – drei Mannschaften aus unserem hiesigen Bereich vertreten. Alle drei Klubs gehören der Landesliga, Gruppe zwei, an und sie bekommen es erneut mit Mannschaften aus den Fußballkreisen Kleve-Geldern, Rees-Bocholt, Oberhausen-Bottrop und Duisburg-Mülheim-Dinslaken zu tun. Neu hinzu kommen noch die Vereine aus dem Kreis Essen.

„Wir haben jetzt wieder zwei Landesligen, wie vor der Pandemie. Beide Ligen spielen mit jeweils 20 Teams“, sagt Jades weiter. „Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als die Landesligisten nur 28 Spiele hatten, stehen nun 38 Partien auf dem Programm.“ Damit sind auch wieder einige Derbys garantierte.

Damit sieht die Landesliga, Gruppe 2, in der kommenden Spielzeit wie folgt aus: SV Scherpenberg, TuS Fichte Lintfort, SV Budberg (Kreis Moers), SGE Bedburg-Hau, SV Hönnepel-Niedermörmter (Kreis Kleve-Geldern), FSV Duisburg, VfB Speldorf, (Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken), Arminia Klosterhardt, SpVgg. Sterkrade-Nord, (Kreis Oberhausen-Bottrop), PSV Wesel-Lackhausen, Blau-Weiß Dingden, DJK SF Lowick, SV Biemenhorst (Kreis Rees-Bocholt), ESC Rellinghausen, VfB Frohnhausen, DJK Blau-Weiß Mintard, SpVgg. Steele 03/09, SF Niederwenigern, FC Kray, SG Essen-Schönebeck (Kreis Essen).

Die Einteilung der Bezirksligen

Fünf Mannschaften aus dem Fußballkreis Moers wurden in die Bezirksliga, Gruppe vier, eingeteilt. Insgesamt gibt es nun -- wie vor den extremen Auswirkungen der Corona-Pandemie -- wieder sechs Bezirksliga-Gruppen mit je 18 Mannschaften.

Die Fußballkreise Moers und Kleve-Geldern spielen komplett nun in dieser Liga. Ergänzt wird sie mit drei Klubs aus dem Fußballkreis Rees-Bocholt. Der in unserem Verbreitungsgebiet spielende VfL Tönisberg gehört dieser Gruppe nicht mehr an, wurde in die Gruppe drei mit den Klubs aus den Kreisen Mönchengladbach-Viersen und Kempen-Krefeld eingeteilt. In der Gruppe 4 spielen die Teams aus dem Fußballkreis Moers.

So sieht schließlich die Bezirksliga, Gruppe 4, aus: GSV Moers, VfL Repelen, TuS Xanten, FC Neukirchen-Vluyn, TuS Asterlagen (alle Kreis Moers), 1. FC Kleve II, SV Straelen II, DJK/SW Twisteden, Viktoria Goch, SV Rindern, Kevelaerer SV, TSV Wachtendonk-Wankum, SF Broekhuysen, Uedemer SV, SV Sevelen (alle Kreis Kleve-Geldern), SV Haldern, Hamminkelner SV, RSV Praest (Kreis Kempen-Krefeld).

Und das ist die Bezirksliga, Gruppe 3: VfL Tönisberg, SSV Grefrath, DJK VfL Willich, Tura Brüggen, SV Vorst, TSV Meerbusch II, SC Waldniel, SC Schiefbahn, Hülser SV, VfB Uerdingen, VfR Fischeln, TSV Krefeld-Bockum, OSV Meerbusch (alle Kreis Kempen-Krefeld), Sportfreunde Neuwerk, TuS Wickrath, 1. FC Mönchengladbach, Red Stars Mönchengladbach, Türkiyemspor Mönchengladbach (alle Kreis Mönchengladbach-Viersen).

Die Einteilung der Frauen-Ligen erfolgt Anfang Juli 2023.

