Tristan Pfeifer (rechts) traf am Gysenberg doppelt für den GSC Moers.

Eishockey Die Black Tigers aus Moers starten in Herne mit Kantersieg

Moers. Den Black Tigers des GSC Moers gelingt trotz dünnem Kader der Saisonstart in der Eishockey-Landesliga. Am Sonntag steigt das erste Heimspiel.

Die Punkte waren im längst im Sack, doch Maik Bregulla freute sich auch über seinen Treffer zum deutlichen 9:1 (4:0, 2:1, 3:0)-Endstand noch diebisch. Während die meisten Konkurrenten schon vor Wochen in die Meisterschaft eingestiegen waren, ging es für Eishockey-LandesligistGSC Moers erst am Sonntag los. Verspätet, aber ausgesprochen erfolgreich. Der gastgebenden 1B des Herner EV ließen die Black Tigers vor 109 zahlenden Zuschauern am Gysenberg nicht den Hauch einer Chance. Und das, obwohl die Gäste nur mit einem sehr dünnen Kader angereist waren.

Niklas Cremer eröffnet den Torreigen

Niklas Cremer erzielte nach genau sieben Minuten die Führung aus der zweiten Reihe. Danach hatten die Moerser durchaus ein paar bange Momente zu überstehen, Philipp Nikolic hielt seinen Kasten aber auch in doppelter Unterzahl sauber. In der Schlussphase von Abschnitt eins stellten die Gäste dann endgültig die Weichen: Tristan Pfeifer (17.), Nicolas Lesch fast von der blauen Linie (18.) und Jan van der Sande mit einem weiteren Schlagschuss Sekunden vor dem Drittelende erhöhten.

Das Mitteldrittel verlief ausgeglichener, ohne dass der GSC ernsthaft in Bedrängnis gekommen wäre. Philipp Hoth zeigte sich beim 5:0 vor dem Herner Tor reaktionsschnell (25.), auf den HEV-Ehrentreffer von Goalgetter Ben Adler (34.), der einen schlampigen Pass von Philip Grün abgefangen hatte, folgte schnell das 6:1 nach einem Solo von Lars Ehrich (35.).

Der Neusser EV hat noch kein Spiel gewonnen

Pfeifer mit seinem zweiten Tor (44.), Jan Theuerkauf (52.) und eben Bregulla (53.) erhöhten im letzten Abschnitt noch.

Am Sonntag um 18 Uhr treten die Moerser nun erstmals vor heimischem Publikum an. Dann erwarten die Black Tigers die 1b des Neusser EV, die bislang alle ihre vier absolvierten Partien verloren hat.

