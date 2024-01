Dezimierte BG Lintfort hält beim Spitzenreiter lange gut mit

Kamp-Lintfort Bei der TG Düsseldorf, klarer Spitzenreiter der 2. Basketball-Regionalliga, lässt sich die BG Lintfort lange Zeit nicht abschütteln.

Ein 35:35 zur Halbzeit beim Spitzenreiter der 2. Basketball-Regionalliga der TG Düsseldorf ließ bei der BG Lintfort Hoffnung aufkommen, dort doch etwas holen zu können. Doch nach knapp drei prima mitgespielten Vierteln setzte sich der Favorit mit 74:61 durch. Den Gästen fehlten am Ende einfach die personellen Möglichkeiten nach einer durch Krankheit und Verletzungen quasi kaum existenten Trainingswoche. So konnten sie in den letzten Minuten nichts mehr entgegensetzen.

BGL-Coach Marcel Buchmüller trat mit einem dezimierten Kader an, auch Till Achtermeier (Foto) musste krank passen. Einige angeschlagene Spieler komplettierten zumindest die Bank. Doch die verbliebene Rumpftruppe machte es vom Start weg nicht schlecht. „Wir wussten, was Düsseldorf spielen wollte und haben entsprechend selbstbewusst agiert“, so Buchmüller nach der Partie. „Bis auf eine kurze Phase waren wir in der ersten Halbzeit das bessere Team.“ So gingen die Gäste mit einer 16:13-Führung ins zweite Viertel und dem Remis in die Halbzeitpause.

Hinten raus fehlen der BG Lintfort die nötigen Körner

Da war aber bereits klar, dass den Lintfortern nach hinten raus die nötigen Körner fehlen könnten. „Oskar Mellmann musste erneut fast durchspielen, weil Jonas Humm angeschlagen war, Jochen Durdel war leider auch noch nicht wieder ganz fit. Und wenn man dann in den entscheidenden Momenten gegen ein so erfahrenes Team, wie die TG es hat, nicht die richtigen Antworten findet, wird es früher oder später knifflig“, so der BGL-Coach.

So setzten sich die Hausherren zum Ende des dritten Abschnitts erstmals ab und gaben die Führung auch nicht mehr her. „Wir haben aber Moral bewiesen und uns nie aufgegeben, konnten das Defizit nach hintenraus sogar noch einmal ein wenig verringern“, so Buchmüller nachher.

BGL: Mellmann 17, Tiggelkamp 13, Manten 10, Durdel 8, Humm 7, Wittich 3, Sehovic 2, Malesevic 1.

