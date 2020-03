Erst vor ein paar Tagen wurde die Saison 2019/20 in der 1. und 2. Frauenhandball-Bundesliga aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen und annulliert. Somit befindet sich auch der Zweitligist TuS Lintfort in der Zwangspause. Aber im Verein gibt es keinen Stillstand – die Planungen für die kommende Meisterschaft laufen gerade jetzt auf Hochtouren.

Der TuS Lintfort geht bei der Kaderplanung weiter seinen bislang erfolgreich eingeschlagenen Weg, will auch künftig Talente aufbauen und fördern. Nun verpflichtete der TuS daher mit Jule Samplonius und Andra Lucas zwei junge Perspektivspielerinnen.

Jugend- Bundesliga

Jule Samplonius stammt aus dem Handballkreis Wesel und hat bei der HSG Haldern/Mehrhoog-Isselburg das Handballspielen erlernt. Zuletzt trat sie für den TV Aldekerk in der Jugend-Bundesliga an und hat auch schon Erfahrungen in der 3. und 4. Liga gesammelt. Jule Samplonius wird im Sommer die Schule beenden und ab August eine Ausbildung als Rettungssanitäterin absolvieren. Die 1,80 Meter große Spielerin kann im Rückraum vielseitig eingesetzt werden. „Wir wollten Jule schon im letzten Jahr haben und ich freue mich, dass sie jetzt zu uns kommt“, ist Bettina Grenz-Klein von ihrem Zugang überzeugt. „Obwohl sie noch sehr jung ist, ist Jule auch schon eine gute Abwehrspielerin“ findet die TuS-Trainerin. Jule Samplonius freut sich ebenfalls auf die Herausforderung 2. Bundesliga. „Die Chance, mal in der 2. Liga spielen zu dürfen, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich will mich weiterentwickeln und schnell in die Mannschaft integrieren“, so die 18-Jährige.

Andra Lucas kommt für die rechte Seite. Foto: TuS Lintfort

Für die rechte Angriffsseite kommt Andra Lucas. Die 21-jährige Linkshänderin wechselt vom Ligarivalen SG Kirchhof. Dort hat sie 2009 in der Jugend mit dem Handball begonnen. In den vergangenen Jahren spielte sie in der zweiten Mannschaft in der Oberliga und bekam auch immer wieder Einsätze in der 2. Liga. Andra Lucas ist mit ihrem Freund nach Recklinghausen gezogen und hatte bei der Suche nach einem neuen Verein beim TuS Lintfort angefragt. „Ich glaube, dass Andra in einem neuen Umfeld noch Potenzial hat und sich bei uns gut entwickeln kann“, freut sich Bettina Grenz-Klein über eine weitere Perspektivspielerin, die überwiegend auf Rechtsaußen zum Einsatz kommen wird.

Sport- und Fitnesskauffrau

Die ausgebildete Sport- und Fitnesskauffrau wird zum ersten Mal außerhalb ihres Jugendvereines spielen und freut sich auf die Herausforderung in Lintfort. „Ich will mich weiterentwickeln und mit einer neuen Mannschaft erfolgreich sein“, erklärt Andra Lucas.

„Mit den beiden Zugängen verfolgen wir weiter unseren Weg, auf junge Talente zu setzen und diese zu entwickeln“, beschließt Bettina Grenz-Klein. „Beide Spielerinnen passen da gut ins Bild und ich bin mir sicher, beide haben noch einiges an Entwicklungspotenzial“.