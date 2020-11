Der VfB Homberg hat die Ehrfurcht abgelegt

Am Niederrhein. Am Samstag geht es für den VfB Homberg in der Regionalliga zu den Sportfreunden Lotte, die auch einen Umbruch erlebt haben.

Erstmals seit Anfang Oktober kehrte am Rheindeich in der letzten Woche wieder etwas Normalität in den Alltag der Regionalliga-Kicker des VfB Homberg ein. „Die Jungs konnten sich auch mal mit etwas anderem als Fußball beschäftigen, und die Trainingseinheiten waren viel angenehmer, aber auch intensiver“, freute sich Coach Sunay Acar nach zwei freien Tagen, an denen seine Jungs nach zwei englischen Wochen die Köpfe wieder frei kriegen konnten, über die Durchführbarkeit eines uneingeschränkten Trainingsprogramms.

Den guten Lauf, den die Homberger mit zwei Siegen in der letzten englischen Woche hatten, soll das freilich nicht beeinflussen, wenn es am Samstag um 14 Uhr zu den Sportfreunden Lotte geht – im Gegenteil: „Wir fahren mit einem sehr guten Gefühl dahin“, geht Acar dem Duell im Stadion am Lotter Kreuz zuversichtlich entgegen.

Aus Sicht der noch recht schiefen Tabelle ist das Match bei den Lottern, die von 2016 bis 2019 noch in der 3. Liga kickten, ein Kellerduell. Dabei ist der Vergleich zwischen dem VfB und den Sportfreunden weniger schief. Lotte holte aus 13 Spielen, bei denen es achtmal gegen Teams ging, auf die auch der VfB in seinen zwölf Partien schon getroffen ist, mit zehn Zählern ebenso viele wie Homberg. Und wie der VfB haben auch die Sportfreunde vor der Saison einen großen Umbruch vollzogen. Noch vier Spieler aus der Vorsaison zählt Trainerin Imke Wübbenhorst in ihrem Kader, den 20 Zugänge auffüllten. 18 Spieler, darunter zahlreiche Leistungsträger aus der Kategorie Vollprofi, haben die Lotter verlassen.

Dass es nicht mehr der Gegner sein wird, gegen den der VfB in der letzten Saison eine 0:1- und 0:3-Niederlage einsteckte, ist Acar bewusst. „Aber auch der VfB ist nicht mehr vergleichbar mit dem aus dem letzten Jahr“, stellt der Coach die eigene Entwicklung heraus. Und da ist es dem Trainer auch „egal, ob Lotte noch zur Profikategorie zählt oder nicht“, so Acar. „Sie trainieren jedenfalls unter professionellen Bedingungen. Aber das spielt auch keine Rolle. Wir haben die Ehrfurcht vor den großen Namen der Liga abgelegt“, stellt Acar klar. „Wir fahren mit Respekt, aber nicht demütig dahin. Dass wir in einer Liga spielen, hat eine Berechtigung. Das ist so, weil wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, und der Gegner es nicht geschafft hat, höher als in dieser Liga zu spielen. Wir werden keinen Gegner unter-, aber auch nicht überschätzen“, baut der Trainer auf das eigene Selbstbewusstsein.

Taktisch geprägtes Spiel zu erwarten

Der Coach stellt klar. „Wir wissen, dass wir etwas in Lotte holen müssen, aber das gilt für den Gegner auch. Es wird ein taktisch geprägtes Spiel werden, in dem auch Lotte in der Rückwärtsbewegung mit einem 5-4-1 spielt. Da ist sehr viel Geduld gefragt, und wir dürfen nicht den Fehler wie beim 0:1 in Wegberg machen, zu weit zu öffnen. Die Herausforderung wird sein, unser Superspiel gegen Köln II nun aus der Kompaktheit heraus zu bestätigen“, hofft Acar, an die starke Leistung beim letzten 3:1-Sieg anknüpfen zu können. Dabei steht ihm der gleiche 15-Mann-Kader zur Verfügung.

Auf die Rückkehr der Verletzten Harris Kaltak, Justin Walker und Nurettin Kayaoglu hofft der Coach im Laufe der nächsten Woche. Dann wird der VfB auch wieder jeden Mann brauchen – der normale Fußballalltag ist in den nächsten zwei englischen Wochen in Folge nämlich erst einmal wieder dahin.