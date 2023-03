Der U18-Nachwuchs vom Moerser SC geht in Moers auf Titeljagd

Moers. Die besten zwölf U18-Volleyball-Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen suchen beim Moerser SC ihren Meister. Den Titel hätte der Gastgeber gerne.

Der männliche Volleyball-Nachwuchs vom Moerser SC spielt bei der Westdeutsche Volleyball Jugend (WVJ) um die Westdeutsche Meisterschaft mit. Während an dem Wochenende 25. und 26. März die U16 in Köln und die U20 in Goch antreten müssen, empfängt der Moerser SC dieses Wochenende elf weitere U18-Mannschaften im Enni-Sportpark-Rheinkamp.

Mit dabei sind FCJ Köln, VV Humann Essen, VoR Paderborn, TP SV Bielefeld, TuB Bocholt, TSC Münster-Gievenbeck, DJK Köln-Ost, Rhein-Sieg Volleys, TV Hörde, TuS Saxonia Münster und der Favoriten auf den Landestitel, der Rumelner TV aus der Nachbarschaft, Tabellenführer der NRW-Liga.

Zweimal Münster in der Vorrunde

Das junge Team um MSC-Trainer Hendrik Rieskamp und dessen Co Markus Pukownik trifft in der Vorrunden-Gruppe D am Samstag auf den TuS Saxonia Münster und danach auf den TSC Münster-Gievenbeck. Sollten die Moerser Jungs diese Vorrunde überstehen, geht es ins Überkreuzspiel Richtung Halbfinale, wobei der Einzug für die Moerser Jungs durchaus zu schaffen sein könnte, wenn alles prima läuft. Im Halbfinale würde dann höchstwahrscheinlich der Rumelner TV warten, der sich natürlich auch erst einmal durchspielen müsste. Der RTV bekommt es in der Vorrunde mit den Mannschaften von VoR Paderborn und DJK Köln-Ost zu tun.

Das große Ziel wäre schließlich die Deutsche Meisterschaft. Doch MSC-Coach Hendrik Rieskamp bremst vorerst allerdings die Euphorie in der Moerser Mannschaft. „Das Spitzenquartett bei diesem Turnier ist bärenstark“, sagt der Trainer, der bekanntlich auch die Herren des Moerser Regionalligisten coacht. „Man muss abwarten ob die Teams komplett antreten und die jungen Burschen über zwei Tage ihre Bestleistung abrufen können.“ Aber alles ist drin. Start ist Samstag, 11 Uhr und Sonntag, 11.30 Uhr.

>>>DER KADER VOM MOERSER SC

MSC: Timo Bernoth, Joshua Schumann, Valentino Bertea, Jona Pukownik, Quentin Kugel, Oliver Wachtel, Tobias Götz, Ben Fischer, Tobias Tanneberger, Tom Tanneberger, Jonas Frankenbusch, Elrik Stiefel, Cyprian Lanzer, Kanber Yumsak, Simon Köster.

