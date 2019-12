Der TuS Lintfort will Diana Sabljak in Schach halten

Kamp-Lintfort. Der TuS Lintfort spielt eine klasse Saison. Jetzt wollen die Zweitliga-Handballerinnen den vierten Erfolg in Serie holen, gegen die SG Kirchhof.

Der TuS Lintfort macht derzeit einfach Spaß. Es ist offensichtlich, dass die Zweitliga-Handballerinnen den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung getätigt haben. Sicherlich gibt es immer mal die ein oder andere Leistungsdelle, aber die Auftritte waren bisher erstaunlich stabil. Mittlerweile ist genau ein Drittel der Meisterschaft absolviert und der aktuelle siebte Tabellenplatz geht dabei „runter wie Öl“. Die TuS-Spielerinnen, angetrieben von reichlich Rückenwind der zuletzt drei Erfolge in Serie, wollen allerdings nachlegen. Lintfort empfängt Samstag, um 17.30 Uhr, die SG Kirchhof. Ein durchaus gefährlichen Gegner, der allerdings keine Angst verbreitet.

Der Saisonverlauf der Gäste war bislang von mehr Schatten als Licht geprägt. Der Verein musste zum einen eine neue Mannschaft formieren und hatte zum anderen von Beginn an mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Als allmählich Besserung eintrat, konnten die SG-Spielerinnen nicht mal so eben den Schalter „auf Erfolg“ umlegen. Der Verein hinkt mit mageren 6:14 Punkten den eigenen Erwartungen hinterher, war bislang in den gegnerischen Hallen zudem ein gerngesehener Punktelieferant, bei allerdings hochkarätiger Mannschaften.

Mit allen Wassern gewaschen

Spricht man über die SG Kirchhof, sticht sofort ein Name hervor: Diana Sabljak – eine doch eher unscheinbare Person, die allerdings auf dem Parkett dazu imstande ist, ein echtes Feuerwerk abzubrennen.

Sie ist eine mit allen Wassern gewaschene, komplette Spielerin, besticht durch ihre harten, aber vor allem präzisen Würfe aus dem Rückraum. Diana Sabljak holte sich in der vergangenen Meisterschaft mit 269 Treffer die Torschützenkanone der 2. Bundesliga, gefolgt von TuS-Goalgetterin Loes Vandewal mit 242 Toren.

Eine weitere SG-Offensivkraft heißt Greta Kavaliauskaite, mit Qualitäten beim Abschluss. Kirchhof präsentiert sich in der Defensive flexibel. Die oftmals praktizierte 6:0-Deckung wird auch schon mal auf den Halbpositionen deutlich offensiver interpretiert, um die gegnerischen Angriffsreihen immer mal vor neue Aufgaben zu stellen.

„Ich rechne mit einem offenen und hart umkämpften Match“, betont TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein. „Wir müssen aber von Beginn an die nötige Einstellung erreichen und nicht, wie zuletzt beim Schlusslicht aus Solingen, die Startphase verschlafen.“

Lintfort profitierte zuletzt mehrfach von einer übergeordneten Kampfkraft in der Verteidigung. Das Team erreichte schnell durch aggressive Zweikämpfe und einer ausgeprägten Laufbereitschaft die nötige Stabilität.

Die Gastgeberinnen müssen einzig auf Eva Legermann verzichten: Die Linksaußen hat sich bekanntlich vergangenes Wochenende einen Finger gebrochen. Die Partie gegen die SG Kirchhof wird zudem im Internet übertragen.

