Das ist ein Paukenschlag – und zugleich eine glückliche Fügung für die Zweitliga-Handballerinnen vom TuS Lintfort: Mit der sofortigen Rückkehr von Prudence Kinlend gelingt dem Verein ein echter Coup. Die 27-Jährige kommt von ihrem Verein aus der Jugend TSV Bayer 04 Leverkusen, für den sie zuletzt in der 1. Bundesliga äußerst erfolgreich gespielt hat. Die Rückraumspielerin ist sowohl auf der halbrechten wie halblinken Position ungeheuer zweikampfstark, kann auch von der Mitte aus agieren und ist auf schnellen Beinen unterwegs.

In Kamerun, genauer in Omeng geboren, kam sie als Sechsjährige nach Deutschland. Mittlerweile hat die heute 1,74 Meter große Topspielerin die deutsche Staatsangehörigkeit. Bis Ende 2014 spielte sie als junges Talent bereits für den TuS Lintfort, damals noch zusammen mit Spielerinnen wie Vanessa Dings und Caroline Mook in der 3. Liga. In ihren letzten TuS-Jahren lief sie mit einem Doppelspielrecht gleichzeitig für den Zweitligsten Vulkan-Ladies Koblenz/Weibern auf.

Publikumsliebling beim TuS

In Kamp-Lintfort avancierte Kinlend dank ihrer Dynamik, Explosivität und ihrem Einsatzwillen zum Publikumsliebling. Ein Umstand, an dem sie in der Eyller Sporthalle bestimmt wieder nahtlos wird anknüpfen können.

Vom TuS Lintfort ging Prudence Kinlend schließlich zu ganz zu den Vulkan-Ladies Koblenz/Weibern, die gerade in die erste Liga aufgestiegen waren. Später wechselte sie zum Ligakonkurrenten Frisch Auf Göppingen bei dem sie bis zum vergangenen Jahr blieb. Und dann wurde sie als Neuzugang beim derzeitigen Tabellenvierten TSV Bayer 04 Leverkusen vermeldet.

„Nun will sie sich verstärkt um ihre berufliche Karriere kümmern und kann das notwendige Trainingspensum für die erste Liga nicht mehr schaffen“, sagt der TuS-Vorsitzende Ulrich-Klein. Kinlend hat ihr Studium „Kommunikations- und Eventmangement“ nahezu abgeschlossen, ist nun auf Jobsuche. Deshalb hätte sie kurzfristig um die Auflösung ihres Bundesligavertrages bei Leverkusen gebeten, weiß Klein. Und die hätten ihrer Spielerin keine Steine in den Weg legen wollen und der sofortigen Freigabe zum jetzigen Zeitpunkt zugestimmt.

Ob die Rückkehrerin bereits am kommenden Samstag, 15. Februar, 17.30 Uhr, in der Eyller Sporthallee gegen Werder Bremen wird auflaufen können, ist ungewiss. „Sie hat parallel ein wichtiges Studienseminar, das mit dem Spieltermin kollidiert“, teilt Ulrich Klein mit. Schön wäre es allemal. Für den TuS Lintfort – und die Fans.

>>>DAS SAGT TUS-TRAINERIN BETTINA GRENZ-KLEIN

„Für uns ist das wie ein Lottogewinn. Dass Prudence noch mal zu uns zurückkommt, hätte ich nie gedacht. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, grinst TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein. „Mit Prudence sind wir dann für die Rückrunde noch mal stärker aufgestellt, im Angriff durchschlagskräftiger. Außerdem haben wir damit auch den ersten Neuzugang für die kommende Saison, denn sie hat bis 2021 unterschrieben“