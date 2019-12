Am Niederrhein. Beide Wanderpokale verteidigen die Fußballerinnen vom SV Budberg beim 37. Moerser Kreishallenturnier: Sie siegen und das mit den meisten Toren.

Der SV Budberg verteidigt im Kreishallenturnier beide Pokale

Die beiden Wanderpokale, die die Fußballerinnen des SV Budberg zu Beginn der 37. Auflage des Moerser Kreishallenturniers mit in die Halle des Julius-Stursberg-Gymnasium nach Neukirchen-Vluyn mitgebracht hatten, wanderten acht Stunden später wieder in ihr Gepäck zurück. Der SVB hatte, wie auch der GSV Moers, seine Zweitvertretung entsandt und die wiederholte den Doppeltriumph, den sie zu Beginn des Jahres schon einmal gefeiert hatten. Beide Landesliga-Teams bestritten dann auch das Endspiel, in dem der SVB II mit einem 5:4-Sieg nach Sechsmeterschießen glücklich gegen den GSV II gewann.

Und mit neun Toren – acht in der Vorrunde, eines im Finale vor dem Sechsmeterschießen – waren sie auch das torgefährlichste Team. So ging auch der von der NRZ/WAZ gestiftete Wanderpokal für die treffsicherste Mannschaft zurück an die Raiffeisenstraße.

Ausgeglichenes Endspiel

Das Endspiel verlief völlig ausgeglichen, so stand es nach regulärer Sp

Der SV Budberg (weiß) trat auch gegen den Ausrichter FC Neukirchen-Vluyn an, stand am Ende im Finale und gewann das Turnier. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

ielzeit 1:1. Für den GSV hatte Silvia Lohbeck, für den späteren Turniersieger Almedina Dedic getroffen. Die Entscheidung musste schließlich vom Handball-Wurfkreis aus sechs Metern Entfernung beim Sechsmeterschießen fallen. Da waren dann die Budbergerinnen das glücklichere Team, siegten mit 4:3. So vertritt der SV Budberg den Fußballkreis Moers auch beim Endturnier um den Niederrheinpokal, das am Sonntag, 26. Januar 2020, in der Landeshauptstadt Düsseldorf ausgetragen wird.

Insgesamt verlief das Turnier fair, die beiden Schiedsrichter Enes Krupic (FC Meerfeld) und Rigo Müller (Concordia Ossenberg) hatten keine Probleme, mussten nicht eine einzige Karte zeigen. Gespielt wurde nach den Futsal-Regeln. Kurz vor dem Anpfiff ereilte den Kreisfußballausschuss und den veranstaltenden FC Neukirchen-Vluyn noch die Absage von Viktoria Alpen, die nun ein empfindliches Ordnungsgeld bezahlen müssen.

Der guten Organisation durch den FCNV konnte das aber nichts anhaben, der Gastgeber hatte alles bestens im Griff. Der stellvertretende Abteilungsleiter Dirk „Piwi“ Albrecht war rundum zufrieden: „Es war eine schönes, faires Turnier. Wir sind immer wieder gerne Ausrichter dieser Titelkämpfe. Und es hat Spaß gemacht den Spielerinnen zuzusehen.“ Insgesamt konnten die rund 150 Zuschauer 50 Tore bejubeln.

Ein besonderes Lob erhielten die vier Kickerinnen der SG Aldekerk/Sonsbeck. Mehr Spielerinnen gab es nicht, doch das Quartett nahmen trotzdem teil. Bis die Kräfte nachließen. Dann verzichteten sie auf die beiden letzten Begegnungen. Alle Gegner, zeigten sich sehr fair, spielten auch nur mit vier Spielerinnen.

Die Tabellen nach der Vorrunde

Gruppe A:Punkte Tore

1. GSV Moers10 5:0

2. SuS Rayen6 6:2

3. TV Kapellen6 2:3

4. SSV Lüttingen5 1:1

5. SC Rheinkamp1 0:8

Gruppe B:Punkte Tore

1. SV Budberg11 8:1

2. Borussia Veen10 6:2

3. FC Neukirchen-Vluyn8 8:7

4. TuS Borth7 7:6

5. OSC Rheinhausen6 5:8

6. SG Aldekerk/Sonsbeck0 0:10