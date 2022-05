Der SV Budberg sammelt Kraft für den Saisonendspurt

Rheinberg/Moers. Nach einem spielfreien Wochenende sind die Regionalliga-Fußballerinnen in Recklinghausen zu Gast. Der GSV Moers spielt beim VfR Warbeyen.

Vor ihren letzten vier Spielen in dieser Saison konnten die Fußballerinnen des Regionalligisten SV Budberg am vergangenen Wochenende noch einmal durchatmen. Der bereits als Absteiger feststehende SVB war spielfrei. „Wir haben wirklich mal komplett abschalten können“, so SVB-Coach Jürgen Raab. „Damit wollten wir für den Endspurt in der Saison noch einmal Kräfte sparen.“ Am kommenden Sonntag sind die Budbergerinnen um 15 Uhr zu Gast beim 1. FFC Recklinghausen. Und der FFC ist noch nicht endgültig gesichert, muss auf jeden Fall auf Sieg spielen.

Jürgen Raab glaubt an eine Chance

„Das ist dann vielleicht unsere Chance. Wir haben ja nichts mehr zu verlieren und können befreit aufspielen“, erwartet Jürgen Raab aber ein Kampfspiel. „Das war schon beim 0:0 im Hinspiel so. Recklinghausen ist auf jeden Punkt angewiesen, sie werden bei uns alles geben müssen. Wir werden versuchen, dagegen zu halten.“

Im April startete Recklinghausen gut, gewann mit 3:0 gegen den GSV Moers, 4:1 beim SV Menden und 4:3 bei Alemannia Aachen. Es folgte ein 2:2 gegen die SGS Essen U20 II. Doch am vergangenen Sonntag gab es für den 1. FFC mit der 1:5-Pleite in Köln eine Pleite. So liegen die Gastgeberinnen mit 28 Punkten auf dem elften Rang.

Entscheidung zwischen Gareißen und Stawowy

„Wie zuletzt werden wir wieder versuchen, kompakt zu stehen und auf Konter lauern“, gibt Raab die Devise aus. „Unser beiden Torhüterinnen Franziska Gareißen und Kim Stawowy sind beide wieder spielberechtigt. Wer letztlich zwischen den Pfosten stehen wird, lasse ich mir noch offen.“

Lotte Adams steht in Warbeyen wieder zur Verfügung

Für etwas mehr als eine Halbzeit reicht meist die Kraft bei den Fußballerinnen des Regionalligisten GSV Moers aus. Bis dahin können die Moerserinnen ihre Spiele offen gestalten. So war es auch wieder einmal am vergangenen Wochenende bei der 0:6-Niederlage gegen Siegen. Erst in der zweiten Halbzeit lief nichts mehr beim GSV zusammen, die Mannschaft brach erneut kräftemäßig auseinander. Nun steht das nächste Auswärtsspiel beim VfR Warbeyen auf dem Programm. Das Spiel wird am Sonntag in Kleve im Stadion am Bresserberg um 11 Uhr angepfiffen.„Unser Kader ist einfach zu klein für dieses schwierige und kräftezehrende Programm“, hat GSV-Coach Eckart Schuster das Problem schon längst erkannt. „Wir können einfach während des Spiels keine frischen Kräfte einwechseln, und das macht sich dann bei meinen jungen Spielerinnen auch bemerkbar. Aber ich kann ihnen keine Vorwürfe machen, weil alle das aus sich herausholen, was sie derzeit geben können.“

Im Hinspiel verlor der GSV mit 1:3. Damals traf Lotte Adams zum zwischenzeitlichen 1:1. „Lotte Adams konnte am Siegen-Spiel nicht teilnehmen. Nun steht sie uns wieder zur Verfügung. Darüber bin ich natürlich sehr froh“, zählt Schuster ansonsten auf den Kader der vergangenen Wochen.

