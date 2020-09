Der Späteineinsteiger im Mittelblock des Moerser SC

Am Niederrhein. Der Menzelener Tim Ihde spielt erst seit fünf Jahren im Verein Volleyball und nun beim Moerser SC in der 2. Bundesliga.

Der unscheinbarste, aber auf eine gewisse Art spektakulärste Neuzugang beim Volleyball-Zweitligisten Moerser SC ist Tim Ihde – im letzten Jahr noch in der Oberliga-Reserve der Adler und davor in der Landesligamannschaft des SV Budberg am Netz. Der neue Mittelblocker im Team von Trainer Hendrik Rieskamp ist praktisch direkt aus der Volleyball-Diaspora am Niederrhein in die 2. Bundesliga Nord aufgestiegen.

Ihde wurde im Jahre 1991 in Wesel geboren, absolvierte die Realschule in Alpen, wechselt von dort ins Mercator Berufskolleg nach Moers, wo er mit den Schwerpunkt-Fächern Mathe und Informatik sein Abitur machte. Gegenwärtig studiert der 197 Zentimeter lange Akteur in Kamp-Lintfort an der Hochschule Rhein-Waal im Bereich E-Government – ein neu geschaffener Mix aus Informatik, Verwaltung, Politik und Datenverarbeitung, eine Art Verwaltungsinformatik.

Beim Fußball von 100 auf 0

Ihde ist der klassische Späteinsteiger. Erst seit der Saison 15/16 spielt er richtig Volleyball – damals beim SV Budberg, als ihn die Schwester eines Freundes motivierte, das Ballspiel ohne Bodenkontakt zu versuchen. Vorher hatte Ihde in mehreren Vereinen über fast zwölf Jahre ausgiebig gekickt. Ab und an entspannt sich der 90 Kilogramm schwere Durchstarter beim Badminton oder beim Daddeln auf Konsolen – und ist vom Fußball ganz weg. „Seltsam“, meint er, „jahrelang intensiv gespielt, und jetzt gar nichts mehr.“

Die Sportszene verfolgt er natürlich noch – mit dem Schwerpunkt Volleyball. Lieblingssportler sind für ihn Roger Federer und Devon Larratt, auch Ronaldo findet er gut: „Eine Klasse für sich!“ Gibt es einen Volleyballer, den er gut findet? „Earvin N’Gapeth, immer gut für kreative Lösungen!“

Volleyballtraining, Studium – viel Zeit für andere Aktivitäten bleibt nicht. Zum Geburtstag wünschte er sich eine Wiederbelebungskur für seinen 19 Jahre alten Golf IV – ging aber nicht in Erfüllung.

Hätte er drei Wünsche frei, so käme Gesundheit und Glück für sich und die Familie an erster Stelle. Eine richtig ausgedehnte Super-Weltreise sollte es auch sein. Sein dritter Wunsch wäre „Wasser und Essen für alle“.

„Ich leide nicht lange“

Was er am liebsten im Training macht? „Kloppen war über lange Zeit ein wichtiger Faktor“, gesteht Ihde in schöner Offenheit. „Aber jetzt ist mein Interesse breit gestreut, habe mehrere Baustellen, an denen ich arbeiten muss und will.“ Gibt es etwas worauf er im Training keinen Bock hat? „Bei meinem Status nicht,“ so Ihde, „ich will mich überall verbessern.“

Seine schönsten Volleyball-Erlebnisse bislang war ein Aufstieg mit Budberg in die Landesliga und der Fast-Aufstieg mit der MSC Herren II – dann kam Corona dazwischen. Eine „größte Niederlage“ kennt er nicht. „Ich kann mich schon über einzelnen Phasen richtig ärgern, brauche dann auch etwas um den Ärger abzubauen – aber dann ist auch gut. Ich leide nicht lange.“