Der Neukirchen-Vluyner Luis Esser wird bester Deutscher

Neukirchen-Vluyn. Am Ende waren alle zufrieden. Obwohl mit Platz 17 im Finale des World Series Karting (WSK) für den 18-jährigen Neukirchen-Vluyner Motorsportler Luis Esser „mehr drin war“. Das sagten jedenfalls seine beiden Teamchefs Andre und Alexander Thurn vom AT Motorsport.

Doch bei dem WSK-Spektakel im italienischen Lonato, das nach dem Zeittraining, den drei Rennläufen, dem Prefinale und schließlich mit dem Finale am vergangenen Sonntag abgeschlossen wurde, ist unterwegs auf der Rennstrecke einfach eine ganze Menge passiert. Verschwiegen werden darf dabei im Vorfeld aber auch nicht, dass Luis Esser bester deutscher Teilnehmer war. Aber der Reihe nach.

Eine ganz enge Geschichte

Bereits im Freien Training stellte sich heraus, dass es in der X30-Senioren-Klasse insgesamt eine ganz enge Geschichte werden würde. Der Italiener Danny Carenini sicherte sich die Pole Position mit einer Rundenzeit von 48.151 Sekunden. Luis Esser landete dabei auf dem 19. Platz in 48.472 Sekunden. Das bedeutet, dass in nicht einmal einer halben Sekunde 18 weitere Fahrer zwischen Carenini und Esser die Ziellinie überquert hatten.

„Ein halber Wimpernschlag“, bestätigte dann auch Papa Thomas Esser, mittlerweile wieder grinsend. „So ein eng zusammenliegendes Fahrerfeld habe ich noch nie erlebt.“Das bedeutete aber gleichzeitig auch, dass sein Sohn gute Chancen hatte, weiter nach vorne zu fahren. Allerdings galt das auch für alle anderen Kartpiloten der internationalen Konkurrenz.

Das erste Rennen läuft nicht optimal

Nun lief das erste Rennen für Luis Esser nicht optimal. Von Rang 19 gestartet, hatte er in der fünften Runde mit einer defekten Zündspule zu kämpfen. Das wurde also nichts mehr. Die Folge war allerdings, dass er das zweite Rennen vom letzten Platz aus starten musste. Platz 31 bedeutete schlichtweg das Gegenteil der Pole.

Doch damit erwachte der absolute Kampfgeist bei dem Neukirchen-Vluyner. Mit einer „krassen Vorstellung“, so Papa Thomas, holte er sich einen Mitbewerber nach dem anderen, machte satte 21 Plätze gut und raste schließlich als Zehnter über den Zielstrich. „Vom letzen Platz auf zehn – irre“, kommentierte Thomas Esser diesen Durchgang.

„Die Italiener haben Luis auf dem Schirm“

Ganz eng ging es in Lonato zur Sache. Foto: Esser

Von dieser Position aus ging er dann auch ins dritte Rennen. „Die Italiener haben Luis auf dem Schirm“, freute sich Thomas Esser einerseits darüber, dass sein Sohn von der starken italienischen Konkurrenz bereits ernst genommen wird, andrerseits muss er das gleichzeitig bedauern. „Beim Start wurde Luis sofort von den Italienern attackiert.“ Dabei ließ sich der 18-Jährige provozieren und schließlich zu einem „Revanche-Foul“ hinreißen. Fünf Sekunden Strafe auf die Rennzeit gab es dafür. Das kostete ihn satte elf Plätze in diesem Wertungslauf.

So stand Luis Esser im Prefinale auf dem 22. Startplatz. Nach einem „soliden Rennen“ fuhr er als 16. über die Ziellinie und freute sich auf das abschließende Finalrennen.

Dabei musste er von Position 20 starten. Und er kam gar nicht richtig vom Fleck. „Ich habe mich am Anfang gewundert, warum wir nicht schneller werden, obwohl wir die Pace für die Top Ten hatten. Und das hatte sich Luis eigentlich vorgenommen“, so Vater Thomas Esser, der allerdings beim Rennen aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein konnte. „Andre und Alexander Thurn haben Luis super betreut, alles getan und gemacht. Die beiden waren super“, lobt er die Teamchefs. Wieso sein Sohn aber im Finale nicht schneller gefahren ist, stellte sich erst später heraus.

Krumme Hinterachse

„Luis hat sich die Hinterachse krumm gefahren, weil ihm beim Start jemand voll draufgefahren ist.“ Nach dem Finallauf sei er ausgestiegen und habe gesagt: „Mir tut alles weh.“ Es bedarf eben schon einiges an Kraft, ein Fahrzeug mit einer krummen Hinterachse auf Kurs zu halten. Doch das Team um Luis Esser und der Fahrer selbst waren am Ende froh, dass der 17. Rang rausgesprungen ist. Damit wurde der Neukirchen-Vluyner zumindest bester Deutscher unter den vier deutschen Teilnehmern.

„Luis hat in Lonato echt viel gelernt“, versichert sein Vater, „und er ist richtig schnell geworden.“ Dass am Ende mehr drin war, wie es die durchaus zufriedenen Teamchefs Andre und Alexander Thurn vom AT Motorsport nach den Renntagen gesagt hatten, stimmt natürlich. Doch die krumme Hinterachse und die Fünf-Sekunden-Strafe haben eine bessere Platzierung verhindert.

>>>SO GEHT’S WEITER

Das Wintertraining ist damit beendet und Luis Esser hofft nun auf die Saison in Deutschland. Am Wochenende, Samstag und Sonntag, 18. und 19. März, geht es in Kerpen weiter. Da steht dann der Frühjahrscup auf dem Programm. Aufgeteilt in einem Qualifikationslauf und drei Rennläufen. Der Neukirchen-Vluyner liebäugelt mit einem Platz unter die ersten Fünf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region