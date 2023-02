Der Moerser TV nähert sich der Regionalliga

Moers. Der Moerser TV übernimmt mit Sieg gegen ETB SW Essen die Tabellenspitze der Oberliga. Die MTV-Damen lassen zu viele Chancen ungenutzt.

Der Moerser TV hat die Tabellenführung in der Hockey-Oberliga übernommen. Der Gastgeber besiegte in eigener Halle an der Römerstraße den ETB SW Essen mit 9:6 (3:3) und bleibt damit im neuen Jahr ohne Punktverlust, während Konkurrent ETG Wuppertal überraschend mit 7:8 gegen die Eintracht aus Dortmund patzte.

Die Partie gegen Essen entwickelte sich ähnlich spannend wie das Hinspiel, obwohl man ab der ersten Minute erkennen konnte, dass die Moerser die bessere Mannschaft stellen. Den Rückstand (9.) drehten Dominik Oberreich (14./18.) und Timo Wisomirski (26.). Doch Essen gelang noch vor der Pause per Doppelschlag der 3:3-Ausgleich. Die Trainer Frank Wagner und Frank Willems schienen in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben. Dabei ließ sich der MTV auch von einem neuerlichen Rückstand (31.) nicht aus dem Konzept bringen. René Kramhöller (33./47.), Tim Wagner (34.), Niclas Garms (37.Min.) und Kevin Altmicks (48.) stellten auf 8:4. Die Gäste nahmen den Torwart raus, spielten also mit einer künstlichen Überzahl und konnten so durch zwei Tore (50./55.) auf 6:8 an die Moerser heranrücken. Den 9:6-Schlusspunkt setzte dann allerdings Kramhöller durch eine verwandelte Strafecke (57.).

Nun als Spitzenreiter mit zwei Zählern Vorsprung auf Wuppertal ist der MTV am Sonntag (15 Uhr) beim punktlosen Schlusslicht VfB Hüls haushoher Favorit. Das Hinspiel gewann Moers nach anfänglichen Problemen noch mit 13:7 (5:5).

MTV: Braun - Nacken, Bongers, Kruschka - Garms (1), Wisomirski (1) - Oberreich (2), Altmicks (1), Kramhöller (3), Wagner (1).

Die Damen des Moerser TV hofften in der 2. Verbandsliga in eigener Halle auf eine erfolgreiche Revanche gegen den HC Velbert II, mussten sich dem Tabellenführer aber mit 5:10 (3:5) erneut geschlagen geben. Dabei spiegelte das am Ende deutliche Resultat nicht den Spielverlauf wider. Zwar startete der MTV unaufmerksam und lag schnell mit 0:2 und 1:4 zurück. Doch das zweite Viertel gestalteten die Moerserinnen ausgeglichen, verkürzten auf 3:4, ehe Velbert kurz vor der Pause der fünfte Treffer gelang. Auch nach dem Seitenwechsel spielten die Gastgeberinnen mehr als nur gut mit, nutzten aber im Gegensatz zum Primus ihre guten Torchancen zu selten. Weiter geht es für den Tabellenvierten MTV am Sonntag (13 Uhr) beim Tabellennachbarn und Vorletzten Reinshagener TB in Remscheid.

MTV: Brunn - Bandemer, Flach, Kays, Frank, Eigemann, Wagner (2), Paul (1), Hennig (1), Albrecht (1).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region