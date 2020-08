Am 13. Juli im vergangenen Jahr empfing der damalige B-Ligist FC Neukirchen-Vluyn (blau) den damaligen Bezirksligisten FC Meerfeld. Hier eine Szene mit (von links) Nadim Hajroussi, FC-Keeper Tim Tendick, Philip Aalken und Eren Okumus beim Schussversuch. In der kommenden Spielzeit treffen die beiden Mannschaften nun in der A-Liga aufeinander.