Der letzte große Erfolg des SV Neukirchen

Neukirchen-Vluyn. Vor 50 Jahren schaffte der SV Neukirchen den Aufstieg in die Verbandsliga. Das Gastspiel in der damals höchsten Amateurliga war von kurzer Dauer.

Vor 50 Jahren schaffte der SV Neukirchen den letzten ganz großen Erfolg. Der Aufstieg in die Verbandsliga 1970 gerät ob des größten Erfolges in der Vereinsgeschichte nur zehn Jahre zuvor oft in Vergessenheit. Dabei bescherte die Meisterschaft in der Landesliga dem Verein vom Klinger­huf ein einjähriges Gastspiel in der damals höchsten Amateurliga, der immerhin dritthöchsten Spielklasse.

Der glorreiche Aufstieg von 1960 ist jedem, der sich in der Geschichte des SV Neukirchen und des Fußballkreis Moers etwas auskennt, bekannt. Damals gelang der Sprung in die 2. Liga West. Die Mannschaft um ihren Star Franz „Penny“ Islacker schaffte unter anderem Siege gegen den VFL Bochum und Rot-Weiss Essen, letzteres vor sage und schreibe 13.000 Zuschauern in der heimischen Kampfbahn Klinger­huf, bis heute Vereinsrekord.

Nach zwei Jahren stieg der SVN allerdings ab und musste 1965 runter in die Landesliga, wo er die folgenden fünf Spielzeiten antrat. In dieser Zeit kam 1967 mit Bernhard Steffen auch der Trainer zum SV Neukirchen, der dem Verein zum letzten großen sportlichen Aufschwung verhelfen sollte. Steffen war als Spieler für Fortuna Düsseldorf über hundert Mal in der höchsten Spielklasse, der Oberliga, und dreimal im DFB-Pokalfinale aufgelaufen. Hinzu kamen zwei Länderspieler für die deutsche Nationalmannschaft unter Sepp Herberger.

Einer von Steffens Schützlingen war Rainer Kluge, ein junger Flügel- und Mittelstürmer aus der Jugend der Neukirchener. „Berni Steffen war ein hervorragender Trainer“, erinnert sich Kluge und schwärmt: „Er hatte ja als Spieler einiges vorzuweisen und da hat man zu ihm aufgeschaut. Er hat sehr auf Disziplin geachtet, hatte eine gute Ansprache und hat sicherlich den größten Anteil daran, dass wir aufgestiegen sind.“

Erfolgreiche Saison 1969/70

Dass auch Kluge selbst zum Aufstieg beitragen konnte, war zu Beginn der Saison 1969/70 noch nicht abzusehen. „Ich habe zu Anfang der Saison noch in der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga gespielt und habe dort einige Tore gemacht“, erinnert er sich. So wurde Steffen auf ihn aufmerksam und beorderte ihn in den Landesliga-Kader. Kluge: „Ich war einer der jüngsten in der Mannschaft und einer der wenigen aus der Neukirchener Jugend.“

Dennoch konnte Kluge neben den Leistungsträgern der Mannschaft mit zum Erfolg beitragen. „Unser Torwart Rudi Erhard war eine der Säulen in der Mannschaft zusammen mit Rolf Heiermann, der Letzter Mann spielte und auch menschlich wirklich toll war“, schwelgt der damals junge Angreifer in Erinnerungen an die einstigen Mitspieler: „Außerdem fallen mir im Mittelfeld noch Dieter Müller und Rainer Schmotzer ein, die fußballerisch sehr gut waren.“

Entscheidung am letzten Spieltag

Und so spielte die Mannschaft von Trainer Steffen eine erfolgreiche Saison 1969/70, wenngleich man bis zum Ende um den Aufstieg bangen musste. Erst am letzten Spieltag fiel die Entscheidung. Gegen den abstiegsgefährdeten GSV Moers brauchte Neukirchen immerhin nur noch einen Punkt. Nach dem 0:0 konnten dann tatsächlich beide Mannschaften jubeln, denn die Grafschafter schafften den Klassenerhalt und der SVN war tatsächlich zurück in der Verbandsliga. „Das war natürlich ein Highlight für einen jungen Spieler wie mich“, denkt Kluge noch heute gerne daran zurück.

Zur Saison 2018/19 schlossen sich der SVN und Preußen Vluyn auch im Männerbereich zum FC Neukirchen-Vluyn (hier bei einem Testspiel gegen den VfB Homberg II) zusammen Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FFS

Auch in der dritthöchsten Spielklasse lief es zunächst erfolgreich. „Vor allem die ersten Spiele waren sehr gut und doch sind wir leider am Ende abgestiegen“, so Kluge. Lange spielte Neukirchen gut in der Liga mit, ehe sich die Dinge doch zum schlechten wendeten. Durch eine Niederlagenserie zum Saisonende reichte es nur für Platz 14, dem viertletzten Rang. Und ausgerechnet in dieser Spielzeit stiegen im Gegensatz zu den Jahren vorher und nachher vier statt nur drei Mannschaften ab.

Bernhard Steffen blieb noch bis 1973 Trainer in Neukirchen. Sein Sohn Horst Steffen war als Spieler unter anderem bei Borussia Mönchengladbach und dem MSV Duisburg erfolgreich und schaffte es als Trainer bei den Stuttgarter Kickers, Preußen Münster und dem Chemnitzer FC in die Dritte Liga. Rainer Kluge wechselte später noch zum MSV Moers. „Für mich bleibt der SV Neukirchen aber immer mein Verein“, sagt Kluge klar.

Der SVN spielte seit der Saison 1970/71 in der Verbandsliga nie wieder in einer solch hohen Spielklasse. Der letzte größere Erfolg war die Zeit in der dann sechstklassigen Landesliga von 2010 bis 2012. Später ging es bis in die Kreisliga B runter. Zur Saison 2018/19 schlossen sich der SVN und Preußen Vluyn auch im Männerbereich zum FC Neukirchen-Vluyn zusammen. In der vergangenen Saison gelang der Aufstieg in die Kreisliga A, in der man unter Trainer Anel Padljic derzeit Tabellenführer ist.