Aufstellen für den Enni-Citylauf vom TuS Xanten: Am 15. September ist es wieder soweit.

Leichtathletik / Citylauf Der Enni-Citylauf vom TuS Xanten geht in die 28. Runde

Xanten. Mit dem Citylauf beim TuS Xanten endet auch die diesjährige Enni-Laufserie. Wieder geht es auf verschieden langen Strecken auch rund um den Dom.

Die mittlerweile 28. Auflage vom Enni-Citylauf steht auf dem Programm. Macher und Organisatoren vom Ausrichter TuS Xanten stehen dagegen in den Startlöchern, damit am Freitag, 15. September, ab 17 Uhr, auf dem Xantener Marktplatz, mit dem Lauf über 250 Meter für die kleinsten Läuferinnen und Läufer das Spektakel beginnen kann. Die Veranstalter setzen einmal mehr auf eine „tolle Abendstimmung“ und eine wunderbare Atmosphäre in der Xantener Innenstadt und hoffen darauf, dass sich wieder zahlreiche Aktive auf die Strecke rund um den Dom machen werden.

„Wir vom Organisationsteam wünschen uns, dass auch wieder viele Kinder und Jugendlichen der Xantener Schulen und Kindergärten daran teilnehmen, denn Sport ist wichtig fürs ganze Leben“, sagt Adelheid Gehrmann vom TuS. „Belohnt wird der Einsatz jeweils mit einem Pokal für die relativ meisten vorangemeldeten Schüler und Schülerinnen sowie Kindergartenkinder“, lockt sie die Kleinsten mit einem Präsent aus der Reserve.

Pokale für die Kleinen

„Franz Dietl von der Viktor Apotheke sponsert den Pokal für die teilnehmerstärkste Schule und versorgt zugleich alle TeilnehmerInnen im Ziel mit Elektrolytgetränken. Der Pokal der Kindergärten wird von Ricarda Walter von der Gesundheitspraxis am Niederrhein gefördert. Der teilnehmerstärkste Verein erhält einen Pokal von der Zahnarztpraxis Lutz Noack“, zählt sie die Sponsoren für die Kinderläufe auf. Nach dem die Kleinsten in Höhe des Rathauses losgespurtet sind, geht es Schlag-auf-Schlag. Um 17.20 Uhr starten die Bambini ab der Karthaus Straße, Höhe Polizei über 400 Meter.

Premiere feiert der 1500 Meter lange Rundkurs um 17.45 Uhr für die Schülerinnen der Jahrgänge 2012 bis 2015, ab 18.05 Uhr gefolgt von den Jungen der gleichen Jahrgänge und den älteren Schülern und Schülerinnen der Jahrgänge 2008 bis 2011.

Moderatorenduo kommentiert das Spektakel

Gelaufen wird vom Rathaus aus über die Karthaus-, Rhein- und Bemmelstraße, vorbei am Klever Tor, durch die Marsstraße und über die Hoch- und Scharnstraße zum Ziel auf den Großen Markt. Um 18.45 Uhr erfolgt auf der Hochstraße der Start für den Jedermannlauf über fünf Kilometer, der Hauptlauf über zehn Kilometer geht um 19.30 Uhr am Mitteltor los.

Die Moderator Ferdi van Heukelum und Anton Artz kommentieren das Spektakel. Mit dem Citylauf in Xanten endet auch die diesjährige Enni-Laufserie.

Online-Meldungen sind noch für alle bis Montag, 11. September, 18 Uhr unter www.leichtathletik.tus-xanten.de oder unter www.taf-timing.de möglich. Oder bis eine Stunde vor dem Lauf am Veranstaltungstag.

Nicht zu vergessen: Der Citylauf ist der vierte Lauf der ENNI-Laufserie. Alle SerienläuferInnen erhalten in Xanten die letzte Chance, sich über eine gute Zeit in der Gesamtwertung zu verbessern. Alle Siegerehrungen finden auf der Tribüne am Großen Markt statt.

