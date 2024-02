Der BG Lintfort fehlt in Meckenheim der letzte Pfiff

Kamp-Lintfort Zweitregionalligist BG Lintfort steht bei FutureSports Meckenheim vor dem ersehnten Sieg, den wohl eine Fehlentscheidung verhindert.

Die Lintforter Zweitregionalliga-Basketballer führten kurz vor dem Ende eigentlich doch recht komfortabel bei FutureSports Meckenheim. Doch mit dem Schlusspfiff steht die BG Lintfort um Trainer Marcel Buchmüller erneut mit leeren Händen da. Buchmüller war deutlich verschnupft, ärgerte sich über die Nachlässigkeiten seines Teams und über eine Schiedsrichter-Entscheidung.

Drei Minuten waren in der Partie der BG Lintfort bei FutureSports Meckenheim noch zu spielen. Mit sieben Punkten lagen die Gäste vom Niederrhein zu diesem Zeitpunkt in Führung. Doch letztlich war es abermals der Konkurrent, der jubeln durfte. Aufgrund einer furiosen Schlussphase drehten die Hausherren das Spiel noch, gewannen mit 71:68 (31:27).

„Es ist aktuell hauptsächlich ein Kopfproblem. Wir haben jetzt so viele Spiele nur knapp verloren, da fehlt in solchen Momenten einfach das Selbstvertrauen. Und das ist ärgerlich, denn auch heute waren wir eigentlich das talentiertere Team, kriegen es aber nicht über die Ziellinie gebracht“, so Buchmüller in seinem Fazit nach dem Schlusspfiff. Seine Mannschaft hatte eine gute zweite Halbzeit gezeigt, nachdem im ersten Durchgang zwar die Ansätze stimmten, aber die Würfe einfach nicht fallen wollten.

Und so hatte sich die BGL bis zur 37. Minute eben dieses Polster herausgespielt, konnte die Schlussphase eigentlich proaktiv gestalten, stand nicht unter Zugzwang. Doch dann gingen die Meckenheimer noch einmal volles Risiko – und das mit Erfolg.

FutureSports Meckenheim geht volles Risiko

Spieler, die vor dem Seitenwechsel mit Würfen teilweise den kompletten Ring verfehlt hatten, trafen nun Würfe „aus acht, neun Metern. Völlig wahnsinnig“, wie es Buchmüller ausdrückte.

Entsprechend schmolz der Vorsprung der BGL nicht nur, die Gäste gerieten sogar in der Schlussminute wieder in Rückstand. Mit einer letzten Auszeit schwor der BGL-Coach seine abermals dezimiert auflaufende Truppe ein. Neben den Verletzten fehlten auch Cem Karakaya (beruflich verhindert) und Patrick Wittich (kurzfristig erkrankt). Buchmüller gab einen Spielzug vor. Dieser war auch eigentlich von Erfolg gekrönt. Dorian Tiggelkamp wurde unter dem Korb freigespielt und kam zum Abschluss, wurde von seinem Gegenspieler allerdings äußerst unsanft gestoppt. Einzig der Pfiff des Schiedsrichtergespanns blieb aus. „Völlig unverständlich, wie das kein Foul sein kann. Dorian wird in dieser Szene regelrecht geschlagen. Der Schiedsrichter meinte hinterher, er habe es nicht gesehen“, so der BGL-Coach.

BGL-Coach Marcel Buchmüller: „Völlig unverständlich, wie das kein Foul sein kann“

Entsprechend blieben die zwei fälligen Freiwürfe aus. „Trifft Dorian die, liegen wir wieder in Führung. Dann kann man die letzten Sekunden völlig anders angehen.“ Doch so konnten die Gastgeber ihre Führung an der Freiwurflinie noch einmal ausbauen, der letzte Angriff der BGL versandete dann.

„Unterm Strich absolut bitter, aber auch ziemlich unnötig. Natürlich fehlten uns heute die personellen Alternativen auf den Guard-Positionen, aber die kurze Rotation war eigentlich kein Problem. Jetzt haben wir drei Wochen Zeit, um uns auf die beiden wichtigen Heimspiele gegen Wuppertal und Köln vorzubereiten.“

