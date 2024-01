Der Aufstiegskampf zur Verbandsliga ist in vollem Gange

Am Niederrhein Die Landesliga-Handballer vom SV Neukirchen, TV Schwafheim, TuS Lintfort und TV Issum sind in ihren Gruppen gut in der Verlosung

Die Stimmung im Lager des Handball-Landesligisten SV Neukirchen ist nach dem jüngsten Erfolg in Biesel wieder prima. Nun wartet in der Gruppe 1 ein echter Leckerbissen: Das Team um Trainer Hermann Casper empfängt Samstag, 17.15 Uhr, den Tabellenführer TV Vorst in der Halle des Julius-Stursberg-Gymnasiums.

„Wir haben uns mit einer engagierten Vorstellung in Biesel selbst aus unserem, kleinen Leistungstief herausgezogen“, sagt der SVN-Coach Casper. „Und ich glaube fest daran, wenn es meinen Jungs gelingt, den Spannungsbogen weiterhin aufrecht halten, so sind wir auch gegen Vorst nicht chancenlos.“ Die Blau-Gelben haben zuletzt vor allem ihre gewohnte Stabilität in der Deckung zurück gewonnen. „Genau in diesem Mannschaftsteil müssen wir wieder ansetzen – die Deckungsarbeit in Biesel war einfach toll“, ergänzt Hermann Casper“, der gegen die spielstarken Vorster selbst alle seine Spieler zur Verfügung hat. So kehrt auch der zuletzt verhinderte Torwart Michael Biskup ins Aufgebot zurück.

TuS Lintfort kämpft beim SC Bottrop um den Aufstieg

Niklas König (mit Ball) muss mit dem TuS Lintfort beim SC Bottrop antreten. Foto: Rainer Hoheisel / Noers

Auf den TuS Lintfort wartet in der Gruppe 3 ein richtungweisendes Match. Die TuS-Spieler treffen Sonntag, 11.45 Uhr, beim SC Bottrop auf einen unmittelbaren Konkurrenten um den vermehrten Aufstieg in die Verbandsliga.

Der TuS Lintfort verfolgt dabei, eigentlich wie immer, die gleichen Ansätzen. Zunächst einmal muss die Deckung sicher und kompakt stehen und nach Ballgewinnen gilt es zügig den Gegenstoß aufzuziehen. „Wir wollen natürlich die Punkte mitnehmen“, betont TuS-Kapitän Sebastian Küpper. „Aber der SC Bottrop ist eine ganz andere Hausnummer als noch zuletzt daheim der SV Schermbeck. Das wissen wir und werden uns darauf einstellen.“ Haupttorschütze Niklas König gehört wieder zum Aufgebot – dafür fehlen Jannik Schlieper und Yannik te Morsche.

TV Issum ist beim Tabellenführer TB Oberhausen gefordert, TV Schwafheim spielt auch auswärts

Der TV Issum holte in diesem Jahr noch nichts Zählbares. Und wenn es nicht die riesen Überraschung gibt, müssen die Landesliga-Handballer in der Gruppe 3, Sonntag, 13.30 Uhr, beim Tabellenführer TB Oberhausen die dritte Niederlage in Folge schlucken. Aber wenn es jemand weiß, wie Oberhausen zu schlagen ist – dem TV Issum ist dieses Kunststück als bisher einziger Verein geglückt.

„Oberhausen wird mit Sicherheit brennen, um sich für die Hinspielniederlage zu rehabilitieren“, betont TVI-Trainer Harry Mohrhoff. „Für uns ist wichtig, dass wir vor allem die Akzente in der Deckung setzen. Man ist ja nie ganz chancenlos. Aber wir brauchen ein perfektes Spiel und Glück, um dort zu bestehen.“ Andre Schmetter fällt weiterhin mit einer Bandscheibenverletzung aus.

Außerdem steht der TV Schwafheim Sonntagabend, 19 Uhr, bei der Reserve der HSG Hiesfeld/Aldenrade II auf dem Prüfstand.

