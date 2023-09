Dennis Hannig, Siebter der deutschen Zehnkampf-Meisterschaft

Am Niederrhein. Moerser Zehnkämpfer Dennis Hannig wird bei seiner ersten DM der Herren Zehnter. Leichtathletik-Nachwuchs in Kamp-Lintfort mit Bestleistungen.

Der Moerser Zehnkämpfer Dennis Hannig, der nach wie vor Mitglied beim VfL Repelen ist, wurde im vergangenen Jahr bei der U23 Dritter. Bekanntlich startet er nun für den TV Angermund und wurde nun bei seinen ersten Deutschen Mehrkampfmeisterschaften der Herren im Erika-Fisch-Stadion in Hannover Siebter in der leichtathletischen Königsklasse. Damit schaffte er seine Zielvorgabe, unter den ersten zehn der Deutschen Männer zu kommen, bravourös.

Die 100 Meter lief er in 11,59 Sekunden, sprang 6,50 Meter weit und 1,88 Meter hoch, womit er knapp an seinen persönlichen Bestleistungen kratzte. Die 400 Meter unter Fluchtlicht schaffte er in tollen 51,53 Sekunden. Lediglich die 11,02 Meter im Kugelstoßen schmeckten Hannig nicht so gut.

Durchwachsene Hürden-Zeit

Der zweite Tag ging mit 16,53 Sekunden über die 110 Meter Hürden mit einer durchwachsenen Zeit wegen Problemen am Ende los. Doch eine persönlich Jahresbestleistung im Diskus mit 39,62 Meter sorgte für bessere Stimmung. Beim Stabhochsprung blieb er allerdings mit vier Metern satte 30 Zentimeter unter seinem normalen Können, doch den Speer warf er gute 48,31 Meter weit. Und im abschließenden Lauf über 1500 Meter legte er mit 4:38,59 Minuten eine neue persönliche Bestzeit vor.

Am Ende war Hannig hochzufrieden – über den Wettkampf und darüber, seine Zielvorgabe klar erreicht zu haben. Schließlich dankte er noch seinem Team mit Heinz Peters vom VfL Repelen sowie Uwe Schmidt und Klaus Kirberg vom TV Angermund, die ihn vor Ort unterstützt haben.

Stadtwerke-Pokal und Herbstsportfest von Alemannia Kamp/Team Niederrhein

Beim Stadtwerke-Pokal in Kamp-Lintfort und dem Herbstsportfest von Alemannia Kamp/Team Niederrhein gab jede Menge Top-Platzierungen und Bestleistungen des Leichtathletiknachwuchses.

In der Altersklasse M18 gewann Nico Cormann sowohl die 100 als auch die 200 Meter. Über 200 blieb er mit 22,99 erstmals unter 23 Sekunden.

Ole Rother sprang 4,83 Meter weit, und Justus Gogol lief die 60 Meter Hürden in 10,33 Sekunden. Das bedeutete für die beiden Nachwuchsleichtathleten jeweils neue persönliche Bestleistungen. Damit schnappten sich die zwei in der Altersklasse M14 jeweils den Sieg in ihren Disziplinen.

Persönliche Bestleistungen

Ebenfalls mit persönlichen Bestleistungen siegten in der Altersklasse W14 Mira Baaken die einen klasse Satz im Weitsprung erst bei 4,73 Metern im Sand beendete. Auch Lilly Hodey knackte über 75 Meter in 10,47 Sekunden ihre bisher gültige Bestleistung.

Bei den jüngeren Teilnehmern gewann Clara van Bühren den Dreikampf mit 30 Meter Sprint, Weitsprung und Ballwurf in der Altersklasse W9.

