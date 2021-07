Dennis Hannig ist Deutschlands achtbester U23-Zehnkämpfer

Am Niederrhein. In den Altersklassen U16 bis U20 stehen die Jugendmeisterschaften vom Leichtathletik-Verband Nordrhein an. Es sind nicht die ersten Wettkämpfe.

Es geht wieder los. Auch die Leichtathleten starten nach den coronabedingten Ausfällen wieder in ihre Wettkämpfe. Allen voran der Leichtathletik-Verband Nordrhein (LVN). Der lädt vom heutigen Freitag, 2. Juli, bis Sonntag, 4. Juli zu den Jugendmeisterschaften der Altersklassen U16/U18 und U20.

Allein 30 Nachwuchs-Athletinnen und -Athleten vom Moerser TV, VfL Repelen, Team Niederrhein, TuS Xanten und SV Sonsbeck werden im Mönchengladbacher Grenzlandstadion unter den weit über 500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen neben den „großen“ Vereinen wie Bayer Uerdingen/Dormagen, den Leverkusenern oder dem TV Wattenscheid ihren durchaus aussichtsreichen Kampf um Plätze und Titel aufnehmen.

VfL Repelen unterwegs

Für den VfL Repelen geht dort dann auch der 18-jährige Mehrkämpfer David Wagner an den Start. Er tritt bei den viermal 100 Metern in der Startgemeinschaft Moerser TV/VfL Repelen an, mischt außerdem noch beim Diskus- und beim Speerwurf in den technischen Disziplinen mit.

Zuletzt war er in der Düsseldorfer Arena beim Zehnkampf in der U18 am Start. Dort haderte er allerdings etwas mit seinen Leistungen. So blieb für den 17-Jährigen beim 100-Meter-Sprint die Uhr erst bei 12,15 Sekunden stehen und im Weitsprung kam er über 5,12 Meter nicht hinaus. Damit war Wagner nicht zufrieden. Doch nach 13,11 Metern mit der fünf Kilo Kugel hellte sich sein Gesicht wieder etwas auf. Mit 1,44 Meter im Hochsprung und 57,56 Sekunden über 400 Meter war der erste Tag gelaufen.

Der zweite Tag begann mit einer persönlichen Bestleistung mit 17,09 Sekunden über 110 Meter Hürden. 38,70 Meter warf er den 1,5 Kilo schweren Diskus, 2,90 Meter waren es beim Stabhochsprung und 44,55 Meter mit dem 700 Gramm schweren Speer, bevor er sich auf den abschließenden 1500 Meter Lauf machte. Nach 6:23,51 Minuten war er im Ziel und hatte 4816 Punkte eingesammelt. 4894 Zähler waren es noch im vergangenen Herbst in Sonsbeck. Doch auch VfL-Trainer Heinz Peters ist sicher, dass sein Schützling sich wieder steigern kann und wird.

Peters hatte in Düsseldorf ein weiteres Talent dabei. Dennis Hannig, der als 21-Jähriger nicht mehr in der U20 starten kann, sondern nun in der Altersklasse U23 zu Hause ist, haute so richtig einen raus.

Achtbester Deutscher der U23

Der Student der Sportwissenschaften an der Uni Bochum lief die 100 Meter in 11,60 Sekunden, sprang 6,46 Meter weit, warf die 7,25 Kilo Kugel auf die neue persönliche Bestweite von 11,55 Meter, sprang 1,84 Meter hoch und beendete Tag eins in 52,21 Sekunden über 400 Meter.

Am zweiten Tag lief er die 110 Meter Hürden in 16,67 Sekunden, warf den Diskus 39,90 Meter weit und knackte im Stabhochsprung mit 4,10 Metern seine persönliche Bestleistung. Tolle 44,77 Meter im Speerwerfen und schnelle 4:48,15 Minuten über die 1500 Meter bedeuteten 6485 Punkte. Das bedeutet Platz acht der deutschen U23-Rangliste und wohl den Start bei den deutschen Mehrkampf-Meisterschaften Ende August in Wesel.

