Dem TV Kapellen fehlt die Qualität in der Offensive

Der TV Kapellen ist aktuell kaum noch konkurrenzfähig: Der Kader des Handball-Verbandsligisten hat eh schon so seine Defizite. Aber die Ausfälle von Leistungsträgern wie Henrik Bullermann oder Leon Schneemann führten dazu, dass die Blau-Weißen beim MTV Dinslaken II deutlich mit 22:31 (12:15) unterlagen - die dritte heftige Pleite in Folge.

Die Gäste begannen allerdings trotz der personellen Nackenschläge motiviert und engagiert. Torwarttrainer Marcus Fillgert gab diesmal die Anweisungen von der Bank, da auch Spielertrainer Christian Ginters aus beruflichen Gründen verhindert war. Die Spieler kämpften in der Deckung aufopferungsvoll, mit einem guten Torhütergespann – Andreas Jakobi und Niklas Köllges – in der Hinterhand.

TV Kapellen mit zu vielen Fehlern und zu wenigen Treffern

Kapellen hatte aber nach dem Seitenwechsel kaum noch etwas zuzusetzen. Die Mannschaft stieß vor allem in der Offensive an ihre Grenzen. Es gab einfach zu viele technische Fehler im Spielaufbau und auch die Trefferquote stimmte nicht mehr. Der Aufsteiger aus Dinslaken lauerte nur so auf die Fehler seines Konkurrenten, warf zahlreiche Tore mit dem Gegenstoß. Die Hausherren waren einfach besser – und dies in beiden Mannschaftsteilen. Zu allem Übel knickte TVK-Rückraumspieler Thilo Hermsen noch mit dem Sprunggelenk um, schied frühzeitig aus.

„Der Kampf und auch der Einsatz waren gut. Aber es hat aufgrund unserer fahrigen Chancenauswertung und der technischen Fehler in Hälfte zwei nicht gereicht“, betonte Marcus Fillgert. Rückraumspieler Tim Kirschbaum feierte nach langer Verletzungspause sein Comeback.

TVK-Tore: Maes 6/1, Kohn 6/1, Feltgen 5, Hermsen 1, Lenz 1, Blondin 1, Brettschneider 1, Kirschbaum 1. (MB)

