Das war das Sportjahr 2023 am Niederrhein, Teil 1

Dass nach drei Jahren Pause wieder der Moerser Hallenfußball-Stadtpokal im Enni-Sportzentrum ausgespielt wurde, gab dem Jahr 2023 gleich den rechten Schwung. Die quälende Coronapause hat auch am Niederrhein keine Sportlerin und auch kein Sportler wirklich vermisst.

JANUAR

9. Januar: Fußball-Landesligist SV Scherpenberg verteidigt seinen Hallentitel von 2019 durch einen 8:4-Finalerfolg über FC Mattheck Moers. (Sehen Sie dazu auch unser Video) In Rheinberg setzt sich der SV Budberg durch. In Duisburg wird der VfB Homberg durch eine 4:5-Niederlage nach Neunmeterschießen gegen den SV Genc Osman Duisburg Zweiter.

10. Januar: Der FC Moers ist erstmals Gastgeber für ein deutschen Herren-Florettfechten-Ranglistenturnier in den Altersklassen U17 und U20. Bei der U17 verliert Henrik Barby im Finale gegen Linus Schulz aus Potsdam.

11. Januar: Fußball-A-Kreisligist FC Meerfeld entlässt Trainer Patrick Baumann und holt den früheren Coach Karl-Heinz Dezelak, der den Klassenerhalt schaffen soll.

Kostas Mitroglou (in Blau) im Einsatz für die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen im Testspiel gegen den FC Traar aus Krefeld. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Handball-Drittligist HSG Krefeld wird in Zukunft keine Spiele mehr im Enni-Sportpark austragen.

14. Januar: Der ehemalige Fußballprofi Kostas Mitroglou, der für Griechenland 65 Länderspiele bestritt, verstärkt A-Ligist Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen.

17. Januar: Der jetzt in der AK 70 startende Moerser Wolfgang Ritte verbessert im Stabhochsprung den Weltrekord in der Halle auf nun 3,55 Meter.

Schnell unterwegs: Kartfahrer Luis Esser aus Neukirchen-Vluyn. Foto: NRZ

25. Januar: Der 18-jährige Neukirchen-Vluyner Motorsportler Luis Esser nimmt am WSK-Champions-Cup teil, quasi die Champions League des Kartfahrens.

26. Januar: Frauenhandball-Zweitligist TuS Lintfort scheitert im Viertelfinale im DHB-Pokal nach einem 30:48 an Erstligist TuS Metzingen.

FEBRUAR

1. Februar: Erstmals in der Geschichte des FC Moers gehören mit Henrik Barby und Simon Polotzek zwei U17-Fechter zu den besten Drei in dieser Altersklasse in Deutschland. Beide sind somit für die Welt- und Europameisterschaften der Kadetten qualifiziert.

4. Februar: Von den Leichtathleten des AS Neukirchen-Vluyn wird mit Kai Ruthmann zum neuen Vereinsvorsitzenden gewählt.

7. Februar: Die Tennisdamen des TC Sportpark Moers-Asberg steigen in der Halle aus der Niederrheinliga in die 1. Verbandsliga ab.

Das Eishockeyteam des GSC Moers legte eine gute Saison in der Landesliga hin. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Der SC Rheinkamp holt sich den Hallenfußball-Stadtpokal in Moers bei den Alt-Herren-Teams.

9. Februar: Frank Misch übernimmt den Vorsitz beim TuS Borth und löst damit Matthias Schmitz ab.

10. Februar: Beim Ina-Bauer-Pokal in Krefeld setzt sich Eiskunstläuferin Lana Schulz vom GSC Moers bei den Figurenläuferinnen durch und holt sich den Titel.

11. Februar: Fußball-A-Ligist FC Meerfeld verpflichtet für den 1. Juli Kevin Hanebeck als neuen Trainer.

13. Februar: Der GSC Moers erreicht die Play-off-Spiele für die Eishockey-Regionalliga.

Die Hockeyherren des Moerser TV schafften in der Halle den Sprung in die 2. Regionalliga. Foto: NRZ

14. Februar: Die Hockeyherren des Moerser TV steigen in der Halle aus der Oberliga in die 2. Regionalliga auf.

15. Februar: Stabhochspringerin: Ute Ritte verbessert ihren Weltrekord in der AK70 auf 2,35 Meter.

Gleich sieben Titel gibt es für den Grafschafter Rad- und Motorsportverein Moers bei den Kunstrad-Bezirksmeisterschaften.

21. Februar: Trainer Ralf Gemmer vom Fußball-Landesligisten SV Scherpenberg verlängert seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

22. Februar: Die Xantenerin Franziska Schuster, die für Bayer 04 Leverkusen startet, belegt bei den deutschen Hallenmeisterschaften über 60 Meter Hürden in 8,33 Sekunden Platz sechs.

MÄRZ

1. März: Bei den U17-Europameisterschaften nehmen mit Henrik Barby und Simon Polotzek zwei Fechter des FC Moers teil. Der 15-jährige Henrik Barby belegte Rang 17 und war damit bester Deutscher. Der 17-jährige Simon Polotzek belegte Platz 33. Mit der Mannschaft werden sie Fünfte.

Jonas Binn vom TV Utfort-Eick wird Landesmeister im Doppelmini-Trampolin. Zusammen mit Felix Gellrich, Joel Paschke sowie Emily Tries werden sie als Team Dritte.

Mit 476 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gibt es einen neuen Rekord beim Cross-Lauf des TuS Xanten.

7. März: Im Halbfinale der Play-offs zum Aufstieg in die Regionalliga scheidet der GSC Moers gegen den EHC Trosidorf nach einem 5:7, 2:1 und 4:7 in drei Spielen aus.

Trainer Harry Mohrhoff coacht wieder die Handballer des TV Issum. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / Moers

8. März: Harry Mohrhoff ist wieder Trainer beim Handball-Landesligisten TV Issum und löst zum 1. Juli Coach Oliver Cesa ab.

9. März: Beim Quirinuspokal in Neuss holen die jungen Eiskunstläuferinnen des GSC Moers durch Marie Sluiters, Lana Schulz und Jule Schramm drei Siege.

13. März: Die SK Kamp-Lintfort verpassen die sofortige Rückkehr in die Sportkegeln-Bundesliga.

14. März: Die U16-Volleyballer des Moerser SC werden bei den westdeutschen Meisterschaften der U18 Dritter. Meister wird der Rumelner TV, der sich damit auch für die DM qualifiziert.

Die Deutschen Tennis-Meister der Altersklasse 40: die Moerserin Petra Theuring und Sebastian Schiessl. Foto: Dieter Meier

17. März: Die Moerserin Ute Ritte verbessert ihren Hallen-Europarekord im Stabhochsprung in der Altersklasse W70 auf 2,40 Meter.

Petra Theuring vom TC Moers 08 wird deutsche Hallentennismeisterin in der Altersklasse 40/45.

25. März: Nach drei Jahren Pause wird die Moerser Sport-Gala wieder ein voller Erfolg. Sportlerin des Jahres 2022 wird Eiskunstläuferin Denise Pugliesi vom GSC Moers, Sportler des Jahres der Leichtathlet Dennis Hannig vom VfL Repelen, als Team wird der Kunstrad-Vierer des Grafschafter Rad- und Motorsportvereins Moers ausgezeichnet.

Blumen bei der Moerser Sportgala: Die Nominierten in der Kategorie Sportlerin des Jahres, (von links) Silvia Rother (VfL 08 Repelen) , Eelkje Burghardt (Freie Schwimmer Rheinkamp) und Denise Pugliesi (GSC Moers) mit Laudator David Behre Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

28. März: Die Falken Rheinkamp steigen nach einem 9:4 gegen MTG Horst von der Tischtennis-Niederrheinliga in die NRW-Liga auf.

APRIL

6. April: Bei den Senioren-Hallen-Weltmeisterschaften in polnischen Torun holen sich die Moerser Wolfgang und Ute Ritte in der Altersklasse den Weltmeister-Titel im Stabhochsprung. Thomas Ritte holte sich die Silbermedaille.

18. April: Aulona Nuhaj vom Grafschafter Rad- und Motorsportverein Moers belegt beim 3. Junior Radsport-Masters im baden-württembergischen Nufringen Platz zwölf und löst damit das Ticket für die Deutschen Meisterschaften.

Bei der WM im Stabhochsprung der Alterklasse vorn: die Moerser Ute und Wolfgang Ritte. Foto: NRZ

20. April: Henrik Barby belegt Rang 24 bei seinen ersten U17-Kadetten-Weltmeisterschaften, Simon Polotzek belegt hier Rang 59.

25. April: Nach Siegen über den Rumelner TV und dem Kevelaerer SV holt sich der Moerser SC den Volleyball-Bezirkspokal.

Auch der Schlossparklauf in Moers ging wieder über die Bühne. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

26. April: Bei den deutschen U20-Meisterschaften der Fechter in Bad Canstatt holen Renee Oymann (19) und der Simon Polotzek (17) jeweils die Bronzemedaille. Ebenfalls Bronze sichert sich das Frauen-Team mit Renee Oymann, Annemarie Braun, Linn Marie Völker und Nicole Hartfelder.

MAI

1. Mai: Die 46. Auflage des Moerser Schlossparklaufs, gleichzeitig Start für die Enni-Laufserie, ist wieder ein großer Erfolg.

Stattliche 3600 Zuschauer sind bei der 70. Auflage der Motocross-Elite vor Ort dabei, die traditionell durch den ADAC Motorsport Kamp-Lintfort organisiert wird.

Beim 70. Motocross am Eyller Berg mit der Deutschen Meisterschaft in Kamp-Lintfort waren auch zahlreiche Zuschauer dabei. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

4. Mai: Zum zweiten Mal in Folge holt sich Fernando Concha vom Triathlon Team Rheinberg den deutschen Meistertitel im Duathlon in der Klasse M35. Vereinskollege Jens Gosebrink wird Dritter.

5. Mai: Der Moerser Frank Kleiber vom Moerser Racketlon-Verein holt sich den deutschen Meistertitel in der Altersklasse Ü55.

6. Mai: Stabhochspringer Wolfgang Ritte steigert den AK70-Weltrekord unter freiem Himmel auf 3,51 Meter.

11. Mai: Der Moerser Voltigierer Bela Lehnen gewinnt im niederländischen Ermelo in der Zwei-Sterne-Junioren-Klasse den Weltcup im Einzel und im Team. Auf Ecuador siegt ebenfalls die Rheurdterin Laura Thämmig in der Mannschaft.

14. Mai: Der Handball-Landesligist SV Schwafheim verliert das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die Verbandsliga mit 23:29 gegen MTV Dinslaken II.

Fußball-Landesligist SV Scherpenberg verpasst um einen Punkt den Aufstieg in die Oberliga (sehen Sie sich dazu auch unser Video an). Im Bezirksliga-Spitzenspiel setzt sich der SV Budberg bei Viktoria Goch vor 2100 Zuschauern mit 1:0 durch und steht kurz vor dem Landesliga-Aufstieg. A-Ligist TuS Asterlagen feiert den Aufstieg in die Bezirksliga.

20. Mai: Über 1000 Teilnehmer sind beim Brunnenlauf des SV Sonsbeck mit dabei.

Der SV Sevelen schafft vorzeitig den Aufstieg aus der A- in die Fußball-Bezirksliga.

22. Mai: Der SV Budberg steigt nach zehn Jahren wieder in die Landesliga als Bezirksliga-Meister auf.

Der FC Moers richtet die deutschen U17-Fechtmeisterschaften glänzend aus. (Sehen Sie sich dazu auch unser Video an) Den Titel holt sich Simon Polotzek, der im Finale seinen Klubkollegen Laureano Mehner besiegt. Henrik Barby holt Bronze. Das Trio wird dann auch Deutscher Meister in der Mannschaft.

Der Moerser SC kann indes nicht in die 3. Volleyball-Liga aufsteigen, bleibt Regionalligist. Günter Krivec bleibt bis 2024 Vorsitzender.

30. Mai: Der TuS Fichte Lintfort und die DJK Lintfort schließen sich ab dem 1. Juni 2023 zum neuen Verein 1. FC Lintfort zusammen. Zuvor holt sich Fichte durch ein 7:0 im Finale über den OSC Rheinhausen noch den Kreispokalsieg in Asberg.

Die Fußball-Oberligisten VfB Homberg und SV Sonsbeck sichern sich jeweils den Klassenerhalt.

