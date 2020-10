„Das Spiel Fußball an sich ist nicht das Problem“

Am Niederrhein. Die Trainer in Moers, Kamp-Lintfort und Umgebung äußern sich zur Corona-Zwangspause und zu Möglichkeiten der Saison-Fortsetzung.

Seit Mittwoch steht fest, dass der Amateursport infolge der Corona-Situation ab Montag für vier Wochen ruhen muss. Damit sind auch die Fußballer am Niederrhein von der Oberliga an abwärts gezwungen, auf Spiele, Einheiten auf den Plätzen und generell Mannschafts- und Gruppentraining zu verzichten. Wir haben uns bei den Trainern umgehört und kontroverse Meinungen eingefangen, als wir folgende drei Fragen stellten:

1. Wie bewerten Sie die Entscheidung grundsätzlich?

2. Wie überbrücken sie die Zwangspause?

3. Wie lange Vorlaufzeit benötigen sie vor einem Neu-Start?

Volker Hohmann (Fichte Lintfort, Landesliga):

Fichte-Coach Volker Hohmann. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

1: „Ich finde die Entscheidung sehr, sehr sinnvoll, zumindest was den Fußball betrifft. Bei den hohen Infektionszahlen gibt es wichtigeres, als Landesliga-Fußball zu spielen. Außerdem haben wir bei einigen unserer infizierten Spieler gesehen, dass die Symptome bei Erkrankten heftig sein können.“

2: „Uns bleibt ja eigentlich nur übrig, den Spielern fußballspezifische Läufe aufzutragen. Dazu werden auch noch Dinge kommen, die sie alleine mit Ball machen können. Es braucht natürlich viel Eigenverantwortung der Spieler. Aber in der Liga ist nichts zu tun keine Option.“

3: „Ich glaube, dass wir in diesem Jahr keinen Amateurfußball mehr spielen und dafür vielleicht die Winterpause früher beendet wird. Wenn dann aber zwei Monate Pause waren, brauchst du schon vier, fünf Wochen Vorbereitung. Generell müssen wir flexibel sein und auf die jeweilige Situation reagieren.“

Ralf Gemmer (SV Scherpenberg, Landesliga):

SVS-Trainer Ralf Gemmer. Foto: Kerstin Bögeholz / Funke Foto Services GmbH

1: „Das ist ja Regierungsbeschluss, also müssen wir das so machen. Ob es sinnvoll ist, kann ich nicht beurteilen, aber man muss ja etwas tun, um das irgendwann in den Griff zu bekommen. Da wir personelle Probleme haben, kommt uns das ja sogar ganz gelegen.“

2: „Die Jungs müssen individuell was machen, auch wenn es für mich schwierig ist, das nachzuhalten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Jungs auch nicht ins Fitnessstudio gehen können.“

3: „Zwei Wochen braucht man auf jeden Fall, aber eigentlich ist das auch zu wenig. Da wir ja sowieso nur ein bis maximal zwei Spiele im Dezember haben werden, ist ja die Frage, ob man sich das nicht spart und 2021 dann früher anfängt.“

Heinrich Losing (SV Sonsbeck, Landesliga):

Heinrich Losing, Trainer SV Sonsbeck Foto: Mark Bohla

1: „Ich weiß nicht, was es bringt, jetzt die Saison für vier Wochen zu unterbrechen. Natürlich geht die Gesundheit immer vor. Ich glaube aber nicht, dass Fußball der Hauptgrund für die hohen Infektionszahlen ist. Ich finde, wenn es in einer Mannschaft einen Verdachtsfall gab und die anderen Spieler negativ getestet wurden, kann man auch wieder Fußball spielen.“

2: „Die Jungs bekommen wie beim letzten Mal einen Trainingsplan, können das aber individuell gestalten und auch eigene Läufe machen. Sie müssen sich einfach fit halten und dürfen sich jetzt nicht auf die faule Haut legen.“

3: „Das hängt davon ab, wie lange die Pause war. Selbst wenn die Spieler für sich was machen, braucht man schon vier Wochen, zumal im Amateurfußball ja aus beruflichen oder anderen Gründen auch nicht immer alle beim Training sein können.“

Tim Wilke (SV Budberg, Bezirksliga):

SVB-Trainer Tim Wilke. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

1: „Ich glaube nicht, dass das Fußballspiel an sich das Problem ist, weil ja schon von Experten gesagt wurde, dass es wenig Kontakt im Spiel gibt. Die Probleme ergeben sich eher um die Kontakte drumherum, wie in der Umkleide, und unter den Zuschauern und Besuchern. Da konnte man in den letzten Wochen überall Nachlässigkeiten erkennen.“

2: „Wir haben sowieso noch Jungs in Quarantäne und auch grippekranke Spieler. Wir warten die kommende Woche mal ab, was der FVN als Statement rausgibt und werden uns daran orientieren, ob und wie wir 2020 weitermachen.“

3: „Je nach Pause würde ich eine Vorlaufzeit von zwei bis drei Wochen als angemessen betrachten. Das würde im Umkehrschluss wohl die vorzeitige Winterpause für uns bedeuten.“

Sascha Weyen (VfL Repelen, Bezirksliga)

VfL-Trainer Sascha Weyen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

1: „Ich finde das in der jetzigen Situation richtig. Auch sportlich gesehen: Man muss im Moment auf deutlich mehr Spieler verzichten als normalerweise. Daher macht es auch sportlich keinen Sinn.“

2: „Die Spieler bekommen den Auftrag, dreimal in der Woche zu laufen zu gehen und müssen uns auch die Nachweise zuschicken.“

3: „Ich wäre dafür, erst im kommenden Jahr wieder zu spielen. Wenn im Dezember die Plätze für das Training freigegeben sind, könnte man diese Zeit als Vorbereitung nutzen und im Januar schon früh wieder spielen.“

Manfred Wranik (SV Schwafheim, Bezirksliga)

Manfred Wranik, Trainer des SV Schwafheim. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

1: „Ich bin zwiegespalten. Es ist schade, dass der Fußball darunter leidet, gerade im Kinder- und Jugendbereich. Aber die Zahlen werden immer höher und es kommt immer näher, so dass man wohl was machen musste. Ich weiß nur nicht, ob es gleich vier Wochen hätten sein müssen.“

2: „Die Jungs können jetzt eine Woche Pause machen und werden dann von uns einen Plan bekommen, um sich fit zu halten. Etwas anderes als laufen zu gehen, bleibt ja sowieso nicht übrig.“

3: „Wenn es wirklich bei den vier Wochen bleibt, könnte man auch nach einer Woche Mannschaftstraining schon wieder spielen. Aber ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahr noch einmal spielen.“

Thomas Dörrer (TuS Xanten, Bezirksliga):

Der Xantener Trainer Thomas Dörrer. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

1: „Ich stehe absolut dahinter, denn die Gesundheit geht vor. Wer jetzt noch nicht wach geworden ist, hat es nicht verstanden. Außerdem haben wir in unseren Ligen die Möglichkeit, die Saison trotzdem zu Ende zu bringen, weil der Verband Puffer gelassen und und mit Regeln vorgesorgt hat.“

2: „Man kann das ja nur überbrücken, indem Hausaufgaben gemacht werden. Da ist jeder Spieler selbst in der Verantwortung. Die Spieler bekommen Läufe aufgetragen und es gibt ja auch zahlreiche Apps. Da müssen sie mir dann immer die Leistungsnachweise schicken.“

3: „Ich halte es für den für den falschen Ansatz, im Dezember noch mal spielen zu wollen. Ich halte es vielmehr für sinnvoll, jetzt frühzeitig in die Winterpause zu gehen und plädiere da für die sichere Lösung.“

Juan Antonio Schrader (ESV Hohenbudberg, Bezirksliga):

Der Trainer des ESV Hohenbudberg, Juan Antonio Schrader. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

1: „Das ist natürlich sehr ärgerlich, war zuletzt aber abzusehen. Ich bin Halbspanier und meine Familie lebt in Spanien, dort ist das alles schon zwei Wochen weiter. Ich glaube auch nicht, dass wir die Saison zu Ende spielen werden, sondern dass nach 50 Prozent der Spiele gewertet wird.“

2: „Erstmal soll sich jeder für sich mit Laufen fit halten. Nächste Woche setzen wir uns zusammen und warten bis dahin weitere Infos ab.“

3: „Ich glaube, dass es keinen Sinn macht, dieses Jahr noch mal zu spielen. Nächstes Jahr brauchst du wieder eine volle Vorbereitung.“

Anel Pedljic (FC Neukirchen-Vluyn, Kreisliga A)

Der Trainer des FC Neukirchen-Vluyn, Anel Pedljic. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

1: „Als Fußballer ist man ja nie glücklich, wenn einer einem sein Lieblingsspielzeug wegnimmt. Und speziell wir hatten ja gerade einen Lauf. Ob das ganze Sinn macht, lasse ich mal dahingestellt. Wir haben das so hinzunehmen und müssen uns an die Regeln halten.“

2: „Die Spieler bekommen von uns keine spezielle Hausaufgaben. Wie beim ersten Lockdown haben wir den Jungs empfohlen, sich mit Übungen aus einer App fit zu halten. Wie genau sie das machen, ist aber ihnen überlassen.“

3: „Mindestens zwei Wochen sollte man vor dem ersten Pflichtspiel schon trainiert haben. Wir werden, wenn es wieder losgeht, auf jeden Fall vorübergehend auch mehr Einheiten machen und sicher drei Tage pro Woche trainieren.“