Am Niederrhein. Der VfL Repelen eröffnet den Testspielreigen der neun Fußball-Bezirksligisten bereits am Sonntag mit einer Vorbereitungspartie.

Das sind die Tests der Fußball-Bezirksligisten im Überblick

Kaum hat das neue Jahr begonnen, fangen in der Fußball-Bezirksliga die Teams schon wieder mit dem Training an. Der VfL Repelen ist bereits seit Donnerstagabend aktiv. Am Wochenende sind der FC Meerfeld, der VfL Tönisberg und der SV Budberg (bei der Rheinberger Stadtmeisterschaft) erst einmal in der Halle beschäftigt. Hier ein Überblick über die bisherigen Testspieltermine der neun Teams aus dem Fußballkreis Moers auf dem großen Feld.

VfL Repelen

5. Januar, 15 Uhr: VfL - VfR Fischeln, 16. Januar, 19.30 Uhr: VfL - Fichte Lintfort, 26. Januar, 15.30 Uhr: VfL - VfB Uerdingen, 30. Januar, 19.30 Uhr: VfL - FC Neukirchen-Vluyn, 2. Februar, 15 Uhr: VfL - MSV Moers.

GSV Moers

12. Januar, 15.30 Uhr: TuS Mündelheim - GSV, 16. Januar, 20 Uhr: GSV - GSG Duisburg, 24. Januar, 20 Uhr: GSV - TV Asberg, 2. Februar, 14.30 Uhr: GSV - PSV Wesel II.

SV Schwafheim

11. Januar, 15 Uhr: Blau-Weiß Mintard - SVS, 18. Januar, 16 Uhr: SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SVS, 19. Januar, 15 Uhr: SpVgg Steele - SVS, 23. Januar, 19.30 Uhr: SVS - FC Rumeln-Kaldenhausen, 25. Januar, 16 Uhr: Sterkrade 06/07 - SVS, 26. Januar, 15.30 Uhr: SVS - Concordia Ossenberg, 30. Januar, 19.30 Uhr: SVS - VfB Uerdingen.

FC Meerfeld

14. Januar, 19.30 Uhr: SpVgg Sterkrade 06/07 - FC Meerfeld; 26. Januar, 16 Uhr: Sportfreunde Hamborn 07 II - FC Meerfeld; 1. Februar, 17 Uhr: Alemannia Pfalzdorf - FC Meerfeld.

Borussia Veen

26. Januar, 13 Uhr: Veen - TuSEM Essen, 28. Januar, 19.30 Uhr: SGE Bedburg-Hau - Veen, 2. Februar, 14.30 Uhr: Veen - Hamminkelner SV, 5. Februar, 19.30 Uhr: Veen - SV Brünen.

SV Budberg

12. Januar, 14.30 Uhr: SVB - TV Asberg, 17. Januar, 20 Uhr: SVB - SV Blau-Weiß Wertherbruch, 18. Januar, 17 Uhr: SVB - MSV Moers, 25. Januar, 15 Uhr: SV Biemenhorst - SVB, 26. Januar, 15 Uhr: SVB - Viktoria Buchholz.

VfL Tönisberg

12. Januar, 15 Uhr: VfL - SV Duissern, 17. Januar, 19.30 Uhr: VfL - DJK Teutonia St. Tönis II, 19. Januar, 15 Uhr: VfL - Fichte Lintfort, 26. Januar, 15 Uhr: VfL - SV Scherpenberg, 30. Januar, 19.30 Uhr: VfL - Viktoria Buchholz, 2. Februar, 15 Uhr: VfL - SV Vorst.

VfB Homberg II

12. Januar, 14 Uhr: VfR Fischeln - VfB II, 19. Januar, 15 Uhr: VfB II - Viktoria Buchholz, 26. Januar, 15 Uhr: VfB II - SuS 09 Dinslaken, 2. Februar, 14.45 Uhr: Adler Osterfeld - VfB II, 5. Februar, 20 Uhr: VfB II - FC Neukirchen-Vluyn.

SV Sonsbeck II

12. Januar, 15 Uhr: SVS II - Concordia Ossenberg, 17. Januar, 20 Uhr: SVS II - Arminia Kapellen-Hamb, 19. Januar, 13 Uhr: SVS II - SV Blau-Weiß Wertherbruch, 25. Januar, 17 Uhr: SV Sevelen - SVS II, 30. Januar, 19.30 Uhr: SVS II - Uedemer SV, 2. Februar, 13 Uhr: SVS II - SV Union Wetten.