Das sagen die hiesigen Verantwortlichen zu Bundestrainer Löw

Spätestens nach der heftigen 0:6-Niederlage der Nationalmannschaft in Spanien am Dienstagabend diskutiert ganz Fußball-Deutschland über Joachim Löw. Wie ist die Arbeit des Bundestrainers aktuell zu bewerten? Sind die zuletzt nicht immer überzeugenden Spiele und speziell die Klatsche in Sevilla in erster Linie seine Schuld? Und ist nach 14 Jahren Amtszeit ein Trainerwechsel sinnvoll oder gar notwendig?

Redaktionsmitarbeiter Robin Krüger hat die Trainer und Offiziellen der Fußballvereine in Moers und Umgebung gefragt.

Georg Mewes (Sportlicher Leiter Fichte Lintfort): „Ich gucke Länderspiele praktisch seit ich Augen im Kopf habe, aber in 71 Jahren habe ich so einen Auftritt noch nicht gesehen. Da fehlen mir die Worte. Und das

war ja keine Rumpftruppe bei Deutschland, sondern eine gut besetzte Elf. Eher schon bei Spanien, da kannte ich außer Sergio Ramos kaum einen. Angefangen bei Einstellung und Körpersprache stimmte gar nichts bei Deutschland. Gegen diese Abwehr hätten wir mit Fichte Lintfort wohl auch ein paar Tore geschossen. Natürlich steht Jogi Löw nicht selbst auf dem Platz, das muss man auch mal festhalten. Er hat aber schon 2014 den Fehler gemacht, nicht nach dem WM-Titel aufzuhören. Mehr konnte er doch nicht gewinnen. Zum jetzigen Zeitpunkt nützt es aber nichts, den Trainer zu wechseln, da ja nicht mehr viele Spiele bleiben, um die Mannschaft auf die Europameisterschaft vorzubereiten. Das muss Löw jetzt durchziehen, aber das ist eine richtige Aufgabe. Da braucht es mehr, als nur schön zu quasseln und mit Sonnenbrille in Freiburg auf der Tribüne zu sitzen.“

Andreas Weinand (Trainer VfL Tönisberg): „Das 0:6 war sehr schmerzhaft. Ich habe zum ersten Mal ein Spiel von einer Mannschaft, für die ich halte, nicht zu Ende geguckt. Löw ist ein verdienter Bundestrainer, gerade nach dem Erfolg 2014. Aber ein Wechsel ist mittlerweile längst überfällig. Sein Fußball ist nicht mehr zeitgemäß und er hat sich auch nicht genug weiterentwickelt. Deshalb wäre es die beste Lösung, wenn er jetzt mit Ende des Länderspieljahres 2020 zurücktreten würde. Meine Meinung ist einfach, dass die Mannschaft schon jetzt vor der Europameisterschaft einen neuen Trainer braucht und die Weltmeisterschaft ist ja dann auch schon ein Jahr danach.“

Manfred Wranik (Trainer SV Schwafheim): „Ich glaube, so langsam wäre der Zeitpunkt für einen Trainerwechsel. Auch wenn Löw großen Erfolg hatte, sollte er jetzt seinen Posten räumen. Das hat das Spiel

am Mittwoch sehr deutlich gezeigt. So ein Spiel kann man niemandem verkaufen und es gab auch viele Entscheidungen, die niemand versteht wie die Ausbootung von Hummels, Müller und Boateng. Gerade diese Führungsspieler fehlen jetzt. Es muss jetzt sofort etwas passieren, damit für den neuen Trainer wenigstens noch ein bisschen Zeit bis zur Europameisterschaft bleibt. Ansonsten droht bei der schweren Gruppe, dass die Deutsche Nationalmannschaft schon in der Vorrunde ausscheidet.“

Sascha Weyen (Team-Manager VfL Repelen): „Ich glaube, dass viele die Qualität der Mannschaft überschätzen. Man muss wirklich berücksichtigen, dass wir da in manchen Mannschaftsteilen nicht die Klasse haben, die wir gerne hätten. Insbesondere die Spieler in der Abwehr sind technisch nicht gut und auch nicht die Schnellsten. Da gerade alles auf Joachim Löw abzuwälzen, finde ich zu einfach. Und all diejenigen, die vor der Entscheidung um Hummels, Müller und Boateng geschrien haben, dass ein Schnitt gemacht werden muss, sagen und schreiben jetzt, man müsse die drei zurückholen. Generell weiß ich nicht, ob ein Trainerwechsel da zum jetzigen Zeitpunkt viel bringen würde.“

Stefan Kuban (Trainer SSV Lüttingen): „Meiner Meinung nach wurde der Zeitpunkt, als ein Trainerwechsel notwendig war, schon längst verpasst. Jetzt relativ kurz vor der EM noch zu einem neuen Trainer mit neuen Ideen zu wechseln, macht auch relativ wenig Sinn. Ich wüsste auch keinen geeigneten Kandidaten. Da würde mir von denen, die frei sind, höchstens Ralf Rangnick einfallen. Was ich nicht verstehe ist, warum Löw nicht Deutschlands beste Fußballer spielen lässt. Hummels, Müller und Boateng gehören da auf den Platz. Nach der Europameisterschaft sollte aber auf jeden Fall ein Schnitt gemacht werden.“